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Федун выделил ₽10 млн на борьбу с коронавирусом

Средства получит московский Институт хирургии имени А.В. Вишневского. Ранее деньги для борьбы с коронавирусом передали и другие известные бизнесмены, в частности Владимир Потанин, Олег Дерипаска и Геннадий Тимченко
Леонид Федун (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Вице-президент ЛУКОЙЛа и владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун передал 10 млн руб. Институту хирургии имени А.В. Вишневского для борьбы с коронавирусом, передает ТАСС.

«Выделил 10 млн руб. центру имени Вишневского на борьбу с коронавирусом. Но я не собираюсь это рекламировать», — сказал Федун.

Это не первый случай, когда крупные компании и известные бизнесмены дают деньги на борьбу с коронавирусом. 2 апреля стало известно, что группа АФК «Система» выделила около 1 млрд руб. на медицинские мероприятия и производство средств защиты, а также на поддержку потребителей товаров и услуг компаний группы в рамках борьбы с коронавирусом.

Миллиарды на вирус: как бизнесмены помогают бороться с пандемией
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По 1 млрд руб. на борьбу с эпидемией также пожертвовали крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин и компании «Альфа-Групп» и Mail.ru Group. Бизнесмен Олег Дерипаска выделил средства на строительство трех медучреждений для борьбы с коронавирусом в Иркутской области, а глава группы «Сафмар» Михаил Гуцериев предложил московским властям использовать свои гостиницы в качестве временных госпиталей. Помимо этого более 1,3 млрд руб. на помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции направил владелец инвестиционной группы «Волга Груп» Геннадий Тимченко.

Россияне пожертвовали более ₽1 млрд на борьбу с коронавирусом
Общество

Холдинг USM, который владеет активами в сфере металлургии и горной добычи («Металлоинвест», Байкальская горная компания) и в сфере телекоммуникаций, технологий и интернета («МегаФон», Mail.ru Group), в свою очередь, решил помочь оперативному штабу. Ему акционеры холдинга выделили 2 млрд руб.

Дополнительное финансирование получил и город Магнитогорск. Основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников решил выделить 500 млн руб. на финансирование противовирусных и социальных мероприятий в городе.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Виктория Полякова
Теги: Леонид Федун, коронавирус, пожертвование
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