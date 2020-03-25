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«Сафмар» предложил использовать свои гостиницы для борьбы с вирусом

При необходимости власти Москвы могут использовать все имеющиеся у «Сафмара» ресурсы, в том числе гостиницу «Holiday Inn Сущевский», говорится в письме компании
Михаил Гуцериев (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Основатель и основной владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением использовать принадлежащие группе отели в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Соответствующее письмо есть у РБК, в пресс-службе «Корпорации А.Н.Д.» (управляет недвижимостью «Сафмара») подтвердили РБК, что оно отправлено в столичную мэрию. Ранее о письме Гуцериева сообщили «РИА Новости».

«В случае необходимости город может использовать все имеющиеся у нас ресурсы, в том числе гостиницу ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент» («Holiday Inn Сущевский»), под нужды правительства города Москвы», — говорится в письме.

Как пояснили РБК в пресс-службе «Корпорации А.Н.Д.», конкретные решения, под которые будут использоваться гостиницы, еще не обговаривались.

«Что касается целей, то здесь все зависит от потребностей города. Мы знаем, что в разных странах во время борьбы с эпидемией для различных целей, в том числе и для карантина людей из зоны риска, используется гостиничный фонд. И решили предложить городу в случае необходимости использовать наш ресурс», — сообщили в пресс-службе компании. Кроме того, речь идет и о возможной необходимости размещения штатных сотрудников, которые в сложившейся ситуации «вынуждены работать 24/7», добавили в ней.

«Михаил Сафарбекович считает, что в трудные времена бизнес должен не только просить помощи у государства, но еще эту помощь предлагать», — заключили в пресс-службе.

По последним данным, всего в России известно о 495 заразившихся коронавирусом, 290 из которых находятся в Москве. С начала эпидемии в столице вылечились 14 человек, за прошедшие сутки пять из них выписали из больницы в Коммунарке.

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С 23 по 30 марта жители Москвы, у которых найдут коронавирус, смогут лечиться от него на дому. Правило распространяется на тех, у кого болезнь протекает в легкой форме, также под обязательный карантин без выхода из помещения попадут и люди, с которым живет заразившийся.

Накануне, 24 марта, в России ввели дополнительные антивирусные меры, согласно которым в регионах временно закроются ночные клубы, кинотеатры и детские игровые комнаты. Также власти запретили курение кальянов в заведениях общепита.

Авторы: Виктория Полякова, Надежда Федорова
Теги: коронавирус, «Сафмар», Михаил Гуцериев
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