«Сафмар» предложил использовать свои гостиницы для борьбы с вирусом

При необходимости власти Москвы могут использовать все имеющиеся у «Сафмара» ресурсы, в том числе гостиницу «Holiday Inn Сущевский», говорится в письме компании

Михаил Гуцериев (Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press)

Основатель и основной владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с предложением использовать принадлежащие группе отели в рамках борьбы с эпидемией коронавируса. Соответствующее письмо есть у РБК, в пресс-службе «Корпорации А.Н.Д.» (управляет недвижимостью «Сафмара») подтвердили РБК, что оно отправлено в столичную мэрию. Ранее о письме Гуцериева сообщили «РИА Новости».

«В случае необходимости город может использовать все имеющиеся у нас ресурсы, в том числе гостиницу ООО «Моспромстрой Отель Менеджмент» («Holiday Inn Сущевский»), под нужды правительства города Москвы», — говорится в письме.

Как пояснили РБК в пресс-службе «Корпорации А.Н.Д.», конкретные решения, под которые будут использоваться гостиницы, еще не обговаривались.

«Что касается целей, то здесь все зависит от потребностей города. Мы знаем, что в разных странах во время борьбы с эпидемией для различных целей, в том числе и для карантина людей из зоны риска, используется гостиничный фонд. И решили предложить городу в случае необходимости использовать наш ресурс», — сообщили в пресс-службе компании. Кроме того, речь идет и о возможной необходимости размещения штатных сотрудников, которые в сложившейся ситуации «вынуждены работать 24/7», добавили в ней.

«Михаил Сафарбекович считает, что в трудные времена бизнес должен не только просить помощи у государства, но еще эту помощь предлагать», — заключили в пресс-службе.