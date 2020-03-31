В Иркутской области построят три инфекционные клиники на деньги Дерипаски

Фото: АГН «Москва»

В Иркутской области построят три специализированных медучреждения для борьбы с коронавирусом на средства бизнесмена Олега Дерипаски, сообщает официальный портал региона.

Как отмечается на портале, строительство инфекционных медучреждений начнется в ближайшее время в Братске, Тайшете и Шелехове. Корпуса в Братске и Тайшете предусматривают размещение порядка 30 пациентов в каждом. В Шелехове стационар разместят на базе бывшей инфекционной больницы, в нем будет до 100 мест.

Во всех учреждениях предусмотрены отдельные биобоксы для зараженных со стеклянными стенками и автономной вентиляцией. Кроме того, Иркутская область получит в подарок от Дерипаски три реанимобиля, которые также поступят в Тайшет, Братск и Шелехов.

Олег Дерипаска, чьи компании «Русал» и En+ работают в регионе, посетил Иркутскую область с частным визитом. В ходе этого визита он обсудил меры по борьбе с коронавирусной инфекцией с главой области Игорем Кобзевым.

По последним данным, в Иркутской области зафиксировано два подтвержденных случая коронавируса. В целом по России, по данным на 31 марта, насчитывается более 1,8 тыс. инфицированных.