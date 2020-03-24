«Альфа групп» отдаст 1 млрд руб. прибыли А1 на борьбу с коронавирусом

Фото: Андрей Любимов / РБК

Акционеры «Альфа групп» решили отдать годовую прибыль компании А1, которая входит в консорциум, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом говорится в заявлении компании, которое поступило в распоряжение РБК.

«Мы передаем эту сумму, один миллиард рублей, а на что она будет расходоваться, это будет уже определять штаб без согласования с нами, что нас абсолютно устраивает, потому что они ориентируются гораздо лучше и в режиме онлайн видят ситуацию во всей стране», — заявили в «Альфа-групп», пояснив, что речь идет об оперативном штабе, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова.

В компании призвали других бизнесменов также передавать деньги на борьбу с коронавирусом, добавив, что решается вопрос «о выживании нации». «И бюджет и правительство одни с этим не справятся, это общая национальная задача», — заключили в «Альфа-групп».