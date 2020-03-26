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Mail.ru Group выделит 1 млрд руб. на помощь бизнесу на фоне коронавируса

Фото: Владислав Шатило / РБК

Mail.ru Group выделит малому и среднему бизнесу ресурсы на сумму 1 млрд руб. в качестве помощи в борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении генерального директора компании Бориса Добродеева, поступившем в РБК.

По его словам, крупные игроки на рынке могут оперативно справляться с трудностями благодаря масштабам компаний. Но вынужденные санитарные ограничения нанесли серьезный удар по малому и среднему предпринимательству, которому приходится значительно сложнее в нынешних условиях.

Mail.ru Group создаст оперативный штаб и выделит различные ресурсы на сумму 1 млрд руб. В частности, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» удвоят бюджеты на продвижение в мобильных рекламных кабинетах для малых и средних предприятий.

«Яндекс» и Mail.ru Group вошли в альянс по борьбе с коронавирусом
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Сервис объявлений «Юла» откроет бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц для компаний, которые оказывают услуги дистанционно. Также им предоставят возможность бесплатно продвигать свою деятельность за бонусы.

Отдельные меры предусмотрены для владельцев ресторанного бизнеса. Delivery Club снизит комиссию для всех новых подключившихся к платформе партнеров, а «ВКонтакте» выделит для кафе и ресторанов гранты на первое продвижение.

Агрегатор такси «Ситимобил» компенсирует простой водителям, заразившимся коронавирусом или находящимся на карантине из-за контакта с больными.

Агентство недвижимости «33 слона» откажется от своей комиссии в пользу риелторов, а HR-сервис Worki начислит на аккаунты пострадавших от кризиса бизнесов бонусы и позволит продлить срок действия уже оплаченных услуг.

Добродеев сообщил, что конкретные инструкции по помощи бизнесу будут опубликованы в ближайшее время.

Ранее в марте Mail.ru Group вместе с «Яндексом» вошли в альянс по борьбе с COVID-19. Новое объединение займется оперативным тестированием населения на наличие коронавируса. К проекту подключат крупнейшие российские клиники и лаборатории.

Теги: Mail.ru Group, коронавирус, бизнес, помощь
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