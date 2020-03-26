Mail.ru Group выделит 1 млрд руб. на помощь бизнесу на фоне коронавируса

Фото: Владислав Шатило / РБК

Mail.ru Group выделит малому и среднему бизнесу ресурсы на сумму 1 млрд руб. в качестве помощи в борьбе с последствиями эпидемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении генерального директора компании Бориса Добродеева, поступившем в РБК.

По его словам, крупные игроки на рынке могут оперативно справляться с трудностями благодаря масштабам компаний. Но вынужденные санитарные ограничения нанесли серьезный удар по малому и среднему предпринимательству, которому приходится значительно сложнее в нынешних условиях.

Mail.ru Group создаст оперативный штаб и выделит различные ресурсы на сумму 1 млрд руб. В частности, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» удвоят бюджеты на продвижение в мобильных рекламных кабинетах для малых и средних предприятий.

Сервис объявлений «Юла» откроет бесплатное размещение до 200 объявлений в месяц для компаний, которые оказывают услуги дистанционно. Также им предоставят возможность бесплатно продвигать свою деятельность за бонусы.