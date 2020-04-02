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АФК «Система» выделила 1 млрд руб. на борьбу с коронавирусом в России

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Группа АФК «Система» выделила около 1 млрд руб. на борьбу с распространением коронавирусной инфекции СOVID-19 в России. Об этом говорится в заявлении холдинговой компании, поступившем в РБК.

Средства направят на мероприятия, связанные с медицинской помощью и развертыванием производства защитных средств, а также на поддержку потребителей товаров и услуг, входящих в группу компаний АФК «Система».

«Мы инвестируем в разработку современных и доступных тест-систем для выявления инфекции, перепрофилируем наши клиники для тестирования на COVID-19, госпитализации и лечения заболевших, а промышленные мощности — для выпуска средств защиты», — заявил основатель и основной акционер АФК «Системы» Владимир Евтушенков.

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Вологодский текстильный комбинат, входящий в АФК «Система», приступил к производству многоразовых медицинских масок. На предприятии также планируют изготавливать ткань для защитных костюмов.

В середине марта входящая в АФК «Система» «Система-Биотех» разработала экспресс-тест на наличие коронавируса, который вызывает заболевание COVID-19. Впоследствии компания подала документы во Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники для регистрации научной разработки.

Теги: АФК «Система», коронавирус
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