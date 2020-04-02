АФК «Система» выделила 1 млрд руб. на борьбу с коронавирусом в России

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Группа АФК «Система» выделила около 1 млрд руб. на борьбу с распространением коронавирусной инфекции СOVID-19 в России. Об этом говорится в заявлении холдинговой компании, поступившем в РБК.

Средства направят на мероприятия, связанные с медицинской помощью и развертыванием производства защитных средств, а также на поддержку потребителей товаров и услуг, входящих в группу компаний АФК «Система».

«Мы инвестируем в разработку современных и доступных тест-систем для выявления инфекции, перепрофилируем наши клиники для тестирования на COVID-19, госпитализации и лечения заболевших, а промышленные мощности — для выпуска средств защиты», — заявил основатель и основной акционер АФК «Системы» Владимир Евтушенков.

Вологодский текстильный комбинат, входящий в АФК «Система», приступил к производству многоразовых медицинских масок. На предприятии также планируют изготавливать ткань для защитных костюмов.