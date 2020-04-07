Тимченко выделил более ₽1,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Геннадий Тимченко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС / Global Look Press)

Миллиардер и владелец инвестиционной группы «Волга Груп» Геннадий Тимченко направил более 1,3 млрд руб. на помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РБК представитель бизнесмена.

Выделенные бизнесменом средства пойдут на закупку аппаратов ИВЛ, другого необходимого медицинского оборудования и самых расходных медицинских средств, в том числе масок, перчаток и антисептиков. «Волга Груп» обеспечивает защитными средствами сотрудников своих предприятий в разных регионах, уточняется в сообщении.

Компания также поддерживает ряд НКО, которые работают с наиболее уязвимыми социальными группами, в их числе фонды «Вера», «Справедливая помощь Доктора Лизы» и «Ночлежка». Фонд Тимченко создал вместе с альянсом «Серебряный возраст» коалицию «Забота рядом», которая уже включает в себя организации из 46 регионов и направлена на поддержку пожилых людей.

«Наши основные ресурсы и усилия направлены на оперативную поддержку тех партнеров, которые спасают заболевших, занимаются профилактикой и помогают самым беззащитным», — передал слова Тимченко его представитель.