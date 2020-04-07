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Тимченко выделил более ₽1,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Геннадий Тимченко (Фото: Михаил Метцель / ТАСС / Global Look Press)

Миллиардер и владелец инвестиционной группы «Волга Груп» Геннадий Тимченко направил более 1,3 млрд руб. на помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщил РБК представитель бизнесмена.

Выделенные бизнесменом средства пойдут на закупку аппаратов ИВЛ, другого необходимого медицинского оборудования и самых расходных медицинских средств, в том числе масок, перчаток и антисептиков. «Волга Груп» обеспечивает защитными средствами сотрудников своих предприятий в разных регионах, уточняется в сообщении.

Число заражений коронавирусом за сутки в России впервые превысило 1 тыс.
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Компания также поддерживает ряд НКО, которые работают с наиболее уязвимыми социальными группами, в их числе фонды «Вера», «Справедливая помощь Доктора Лизы» и «Ночлежка». Фонд Тимченко создал вместе с альянсом «Серебряный возраст» коалицию «Забота рядом», которая уже включает в себя организации из 46 регионов и направлена на поддержку пожилых людей.

«Наши основные ресурсы и усилия направлены на оперативную поддержку тех партнеров, которые спасают заболевших, занимаются профилактикой и помогают самым беззащитным», — передал слова Тимченко его представитель.

2 апреля группа АФК «Система» выделила 1 млрд руб. на борьбу с коронавирусом в России. Деньги пойдут на поддержку потребителей товаров и услуг, входящих в группу компаний АФК «Система», и мероприятия, связанные с развертыванием производства защитных средств.

Также сообщалось, что 2 млрд руб. на нужды оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса направят акционеры холдинга USM.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Теги: коронавирус, Геннадий Тимченко
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