Рашников выделил ₽500 млн Магнитогорску на борьбу с коронавирусом

Виктор Рашников (Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости)

Основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников решил выделить 500 млн руб. на финансирование противовирусных и социальных мероприятий в Магнитогорске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК.

«Утвержден комплекс приоритетных мер, направленных на поддержку учреждений здравоохранения и медицинских работников, педагогов и школьников, дошкольных учреждений, а также наименее защищенных категорий граждан Магнитогорска», — говорится в сообщении.

На выделенные деньги уже закупили аппараты ИВЛ для городских стационаров, также размещены заказы на другое необходимое медоборудование. Часть денег потратят на дополнительные выплаты медицинскому персоналу, работающему в зоне повышенного риска.

Кроме того, средства пойдут на покупку ноутбуков и планшетов школьникам из малообеспеченных семей и молодым педагогам для дистанционных уроков. В детские сады Магнитогорска закажут специальные дезинфицирующие облучатели-рециркуляторы, а в детские дома и интернаты — бесконтактные термометры.