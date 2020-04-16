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Рашников выделил ₽500 млн Магнитогорску на борьбу с коронавирусом

Виктор Рашников (Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости)

Основной владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников решил выделить 500 млн руб. на финансирование противовирусных и социальных мероприятий в Магнитогорске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РБК.

«Утвержден комплекс приоритетных мер, направленных на поддержку учреждений здравоохранения и медицинских работников, педагогов и школьников, дошкольных учреждений, а также наименее защищенных категорий граждан Магнитогорска», — говорится в сообщении.

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На выделенные деньги уже закупили аппараты ИВЛ для городских стационаров, также размещены заказы на другое необходимое медоборудование. Часть денег потратят на дополнительные выплаты медицинскому персоналу, работающему в зоне повышенного риска.

Кроме того, средства пойдут на покупку ноутбуков и планшетов школьникам из малообеспеченных семей и молодым педагогам для дистанционных уроков. В детские сады Магнитогорска закажут специальные дезинфицирующие облучатели-рециркуляторы, а в детские дома и интернаты — бесконтактные термометры.

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Кроме того, на выделенные средства для незащищенных категорий граждан, в том числе одиноких пенсионеров, формируют наборы продуктов и средства индивидуальной защиты.

В Челябинской области, по последним данным правительства региона, обнаружили 60 заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее миллиардер и владелец инвестиционной группы «Волга Груп» Геннадий Тимченко выделил более 1,3 млрд руб. на борьбу с коронавирусом. Деньги направят на закупку аппаратов ИВЛ, другого необходимого медоборудования и приобретение самых расходных медицинских средств, например масок и перчаток.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: Виктор Рашников, Магнитогорск, коронавирус
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