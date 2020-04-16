Россияне пожертвовали более ₽1 млрд на борьбу с коронавирусом

Фото: s.v.talalaev / Facebook

Представители российского бизнеса и россияне к 15 апреля пожертвовали более 1 млрд руб. в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ на борьбу с COVID-19. Об этом говорится в сообщении организаторов акции, поступившем в РБК.

За прошедшие 26 дней с момента старта акции представители компаний выделили 1,005 млрд руб., а физические лица — более 1,5 млн руб. Общая сумма пожертвований составила 1 007 328 737,67 руб.

Эти средства пойдут на оказание помощи пожилым и маломобильным гражданам, поддержку работы волонтерских штабов и медицинских работников.

Организаторы сообщают, что на сайте акции мывместе2020.рф появился раздел «Помочь», где каждый может перевести любую сумму на борьбу с распространением коронавируса. На сайте также можно оставить заявку, чтобы стать партнером акции или волонтером.