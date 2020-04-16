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Россияне пожертвовали более ₽1 млрд на борьбу с коронавирусом

Фото: s.v.talalaev / Facebook

Представители российского бизнеса и россияне к 15 апреля пожертвовали более 1 млрд руб. в рамках акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ на борьбу с COVID-19. Об этом говорится в сообщении организаторов акции, поступившем в РБК.

За прошедшие 26 дней с момента старта акции представители компаний выделили 1,005 млрд руб., а физические лица — более 1,5 млн руб. Общая сумма пожертвований составила 1 007 328 737,67 руб.

Эти средства пойдут на оказание помощи пожилым и маломобильным гражданам, поддержку работы волонтерских штабов и медицинских работников.

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Организаторы сообщают, что на сайте акции мывместе2020.рф появился раздел «Помочь», где каждый может перевести любую сумму на борьбу с распространением коронавируса. На сайте также можно оставить заявку, чтобы стать партнером акции или волонтером.

Акция #МЫВМЕСТЕ стартовала 21 марта, ее организаторами выступили платформа DOBRO.RU, Общероссийский народный фронт и волонтерские организации России.

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К акции уже присоединились несколько крупных компаний — «Билайн», МТС, группа «Черкизово», «Почта России», Coca Cola, Philipp Morris, Henkel. Coca-Cola, в частности, передала тонны продукции для формирования продуктовых наборов в регионах и волонтерских штабах.

Henkel предоставит добровольцам телефоны и ноутбуки, необходимые для работы. «Почта России» организует доставку необходимых товаров. Российский дизайнерский бренд DNK переориентировал свое производство на пошив масок для волонтеров. Другие компании оказали финансовую помощь проекту.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, благотворительность, пожертвования
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