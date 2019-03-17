Представитель Юлии Началовой уточнил дату и место похорон певицы

Похороны певицы Юлии Началовой пройдут 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Ранее называлась другая дата похорон Началовой — 19 марта

Фото: Дмитрий Коробейников / ТАСС

Певицу Юлию Началову похоронят в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище, сообщил РБК менеджер певицы Владимир Белов.

Представитель Началовой Анна Исаева уточнила ТАСС, что прощание с певицей пройдет с 12:00 до 14:00 в траурном зале на Троекуровском кладбище. Ранее источники РБК и «РИА Новости» сообщали, что певицу похоронят 19 марта.

Юлия Началова умерла 16 марта, по словам отца певицы, причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови. О госпитализации Началовой стало известно 11 марта, причиной стало обострение сахарного диабета и подагра (заболевание суставов). Состояние певицы оценивалось как тяжелое, ее поместили в реанимацию. Затем Началову ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

СМИ 15 марта сообщали, что у певицы начался отек мозга, представитель Началовой опровергала эту информацию. На следующий день отец певицы рассказал РБК, что ей сделали операцию на ноге.