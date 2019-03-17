Стали известны дата и место похорон Юлии Началовой

Певицу похоронят на Троекуровском кладбище в Москве во вторник, 19 марта. Началова скончалась днем ранее в возрасте 38 лет. По словам ее отца, причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Певица Юлия Началова будет похоронена во вторник, 19 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил​ РБК источник в городской мэрии, а также собеседник «РИА Новости» в мэрии.

«Началова будет похоронена во вторник на Троекуровском кладбище», — сказал источник РБК.

Отец певицы Виктор Началов и PR-менеджер Анна Исаева не ответили на звонки РБК.

Юлия Началова умерла накануне, 16 марта. В начале недели стало известно о том, что ее госпитализировали. Певица сначала пожаловалась на плохое самочувствие, позже ее представитель сообщила, что Началова находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.