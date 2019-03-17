Стали известны дата и место похорон Юлии Началовой

Певица Юлия Началова будет похоронена во вторник, 19 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил РБК источник в городской мэрии, а также собеседник «РИА Новости» в мэрии.
«Началова будет похоронена во вторник на Троекуровском кладбище», — сказал источник РБК.
Отец певицы Виктор Началов и PR-менеджер Анна Исаева не ответили на звонки РБК.
Юлия Началова умерла накануне, 16 марта. В начале недели стало известно о том, что ее госпитализировали. Певица сначала пожаловалась на плохое самочувствие, позже ее представитель сообщила, что Началова находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.