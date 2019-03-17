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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Стали известны дата и место похорон Юлии Началовой
Певицу похоронят на Троекуровском кладбище в Москве во вторник, 19 марта. Началова скончалась днем ранее в возрасте 38 лет. По словам ее отца, причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Певица Юлия Началова будет похоронена во вторник, 19 марта, на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил​ РБК источник в городской мэрии, а также собеседник «РИА Новости» в мэрии.

«Началова будет похоронена во вторник на Троекуровском кладбище», — сказал источник РБК.

Отец певицы Виктор Началов и PR-менеджер Анна Исаева не ответили на звонки РБК.

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Юлия Началова умерла накануне, 16 марта. В начале недели стало известно о том, что ее госпитализировали. Певица сначала пожаловалась на плохое самочувствие, позже ее представитель сообщила, что Началова находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

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По словам отца певицы, причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови. Представитель Началовой указывала, что несколько лет назад у певицы диагностировали подагру, обследовалась она в Риме, а само лечение проходила в Москве в связи с проблемами с ногой.​

Авторы: Анна Трунина, Егор Губернаторов
Теги: Юлия Началова, похороны
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