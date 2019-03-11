Менеджер Юлии Началовой ответил на сообщения о ее госпитализации

Менеджер Юлии Началовой ответил на сообщения о ее госпитализации

Менеджер певицы Юлии Началовой Владимир Белов опроверг сообщения СМИ о госпитализации певицы в одну из столичных клиник с обострением сахарного диабета и подагры.

«Не знаю, где вы такие новости берете. Все хорошо, все в порядке», — заявил Белов телеканалу «360», отвечая на вопрос о состоянии певицы.

«Дождитесь официальной информации. Мы ее дадим», — заявила РБК PR-директор певицы Анна Исаева, отказавшись сообщить подробности.

Ранее о том, что Началова попала в реанимацию одной из больниц в Москве, сообщили РЕН ТВ и газета «Известия» без указания источников информации.

По данным телеканала, у певицы «резко поднялся уровень сахара в крови». Врачи оценивают ее состояние «как крайне тяжелое», отмечает газета. СМИ также пишут, что у исполнительницы также есть «другие серьезные заболевания».