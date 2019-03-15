Представитель Началовой ответила на сообщения об отеке мозга у певицы

Представитель Началовой ответила на сообщения об отеке мозга у певицы

У певицы Юлии Началовой нет отека мозга, ее состояние не ухудшалось. Об этом ТАСС заявила PR-менеджер артистки Анна Исаева​.

«Только что связывалась с родителями Юлии, но они мне сообщили, что ничего такого, о чем сейчас пишут СМИ [имеется в виду отек мозга], нет», — сказала она.

Ранее telegram-канал Mash без ссылок на источник сообщил, что у Началовой начался отек мозга, который осложняется двусторонней пневмонией.

Певица с 13 марта подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Ее состояние оценивалось как тяжелое, однако 14 марта Исаева рассказала о незначительном улучшении самочувствия артистки. При этом менеджер уточнила, что Началова по-прежнему находится в реанимации, но ее «организм потихоньку восстанавливается».