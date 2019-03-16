Юлии Началовой сделали операцию

Отец певицы Юлии Началовой Виктор подтвердил РБК, что ей сделали операцию на ноге.

«Почистили ногу, да», — заявил он, отвечая на вопрос об операции. По его словам, ситуация «непростая, но не безнадежная».

Ранее «Стархит» со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Началовой сделали операцию на ноге. По информации издания, после операции у певицы началось кровотечение.

14 марта представитель Началовой Анна Исаева сообщила о незначительном улучшении состояния певицы. Она также опровергла сообщения об отеке мозга и сердечной недостаточности у Началовой.