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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Сергей Лазарев назвал Юлию Началову русской Мэрайей Кэри

Певец Сергей Лазарев написал в своем Instagram, что всегда называл Юлию Началову «русской Мэрайей Кэри». По словам Лазарева, Началова — одна из немногих российских певиц, у которой были «потрясающий субтон и песочек в голосе», и при этом она могла брать высокие ноты.

Началова недополучила должного внимания зрителя и слушателя, считает Лазарев, поскольку в России «подобная культура массово не особо востребована среди публики». «Давайте ценить людей когда они рядом, потому что потом может быть слишком поздно», — призвал певец.

https://www.instagram.com/p/BvFFBTBB2tZ/

Юлия Началова умерла 16 марта после того, как ей сделали операцию на ноге. Певице было 38 лет. Причиной смерти стала остановка сердца после заражения крови, сообщил ее отец, композитор Виктор Началов.

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«Я была уверена, что стану народной артисткой»: какой была Юлия Началова


В начале марта Началову госпитализировали. Как ранее говорила пиар-менеджер артистки Анна Исаева, у певицы несколько лет назад диагностировали подагру, и Началова «перманентно» лечится от заболевания. 11 марта стало известно, что певицу поместили в реанимацию, позднее ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату вентиляции легких.
 

Теги: Юлия Началова, Сергей Лазарев
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