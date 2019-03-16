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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Катя Лель назвала Юлию Началову искренним и преданным человеком

Певица Юлия Началова, которая умерла в субботу в возрасте 38 лет, не любила жаловаться и не говорила друзьям о своей тяжелой болезни. Об этом РБК рассказала подруга и коллега Началовой певица Катя Лель.

«Я только что узнала об этом. Буквально совсем недавно Юля приглашала к дочери на день рождения, я приглашала к своей дочери, которой будет 10 лет. Много было планов таких абсолютно оптимистичных, и Юля не показывала вообще, что она чем-то озабочена», — сказала Катя Лель.

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«Я была уверена, что стану народной артисткой»: какой была Юлия Началова

По ее словам, Началова не говорила о своих проблемах со здоровьем. «Я обратила внимание на очень тоненькие ножки и на руки, которые бросались в глаза. Явно это было что-то болезненное. Юля об этом никогда не говорила. Юля была не из тех, кто жаловался. Юля всегда была очень корректным человеком, талантливым и много работающим над собой. Была очень светлым человеком и ранимым. Если она любила, то любила искренне и до конца. Была очень преданным человеком», — рассказала артистка.

Другая российская певица Наталья Подольская в разговоре с «РИА Новости» назвала Началову «светлым, чистым и добрым» человеком. «Мы вместе с Володей [Владимиром Пресняковым] приносим свои соболезнования семье. Юленька была светлым, добрым, чистым человеком. Когда с ней общались, все время задавались вопросом: за что ей такая болезнь? Молодая, 38 лет всего, маленькая дочка осталась», — сказала Подольская.

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«Очень печальное событие, резануло по сердцу так... Она была блистательной совершенно певицей, которая пела любую музыку, - отметил в беседе с РБК певец Лев Лещенко. - Очень обаятельный и нежный человек, с которым приятно было всегда общаться. Очень приветливая и глубоко воспитанная. Когда умирает молодой человек, это всегда очень печально».

Началову госпитализировали в начале марта с обострением сахарного диабета и подагры. Артистку ввели в медикоментозную кому. В субботу представитель артистки Анна Исаева сообщила смерти Подольской. Эту информацию подтвердил отец певицы. 

Теги: Юлия Началова, певица
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Умерла певица Юлия Началова
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