Катя Лель назвала Юлию Началову искренним и преданным человеком

Певица Юлия Началова, которая умерла в субботу в возрасте 38 лет, не любила жаловаться и не говорила друзьям о своей тяжелой болезни. Об этом РБК рассказала подруга и коллега Началовой певица Катя Лель.

«Я только что узнала об этом. Буквально совсем недавно Юля приглашала к дочери на день рождения, я приглашала к своей дочери, которой будет 10 лет. Много было планов таких абсолютно оптимистичных, и Юля не показывала вообще, что она чем-то озабочена», — сказала Катя Лель.

По ее словам, Началова не говорила о своих проблемах со здоровьем. «Я обратила внимание на очень тоненькие ножки и на руки, которые бросались в глаза. Явно это было что-то болезненное. Юля об этом никогда не говорила. Юля была не из тех, кто жаловался. Юля всегда была очень корректным человеком, талантливым и много работающим над собой. Была очень светлым человеком и ранимым. Если она любила, то любила искренне и до конца. Была очень преданным человеком», — рассказала артистка.

Другая российская певица Наталья Подольская в разговоре с «РИА Новости» назвала Началову «светлым, чистым и добрым» человеком. «Мы вместе с Володей [Владимиром Пресняковым] приносим свои соболезнования семье. Юленька была светлым, добрым, чистым человеком. Когда с ней общались, все время задавались вопросом: за что ей такая болезнь? Молодая, 38 лет всего, маленькая дочка осталась», — сказала Подольская.