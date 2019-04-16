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Киев в трибунале потребовал от России отпустить моряков
МИД Украины назвал действия России грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Президент Петр Порошенко выразил надежду, что уже через несколько недель трибунал обяжет Россию освободить задержанные корабли и их экипажи
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти Украины обратились в Международный трибунал по морскому праву (МТМП), потребовав немедленного освобождения Россией задержанных в ноябре 2018 года кораблей украинских ВМС вместе с их экипажами.

«Каждый дополнительный день заключения наносит ущерб украинским морякам и составляет очередное посягательство на законные права Украины, гарантированные UNCLOS (Конвенция ООН по морскому праву, United Nations Convention on the Law of the Sea) и международным обычным правом», — говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве пояснили, что направленный в МТМП запрос призван защитить украинских моряков «от серьезного и непоправимого вреда», а их задержание назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

В свою очередь замглавы МИДа по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль связала обращение в МТМП с намерением российских властей продлить срок ареста украинских моряков. О том, что этот вопрос будет рассматриваться 17 апреля в Лефортовском суде, сообщила накануне украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Формальные правовые процедуры, которые инициировал МИД, являются прямым продолжением и усилением ежедневной консульской и дипломатической работы. Обратиться к ним нас заставляет постыдное поведение России», — написала Зеркаль на своей странице в сети Facebook, отметив, что новый судебный процесс даст возможность «получить быстрое решение».

О том, что МИД обратился в МТМП по его поручению, заявил президент Украины Петр Порошенко, призвавший Россию освободить моряков и корабли, «не дожидаясь формального признания совершенного Кремлем международного преступления».

«Рассчитываем, что уже через считаные недели трибунал обяжет Россию освободить наших моряков и украинские корабли, а ее действия будут признаны неправомерными. Именно такие решения приближают освобождение наших моряков, как и остальных наших граждан, а также делают неизбежным привлечение России к международной правовой ответственности», — написал Порошенко.

Три корабля ВМС Украины — артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», а также рейсовый буксир «Яны Капу» — были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года неподалеку от Керчи, после того как вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российской стороны.

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

Порошенко тогда назвал события в Черном море войной. «Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. И это не шутка. Это не просто инцидент, и это не кризис. Ваши регулярные части под российским флагом в международных водах атаковали украинские военные корабли», — заявил Порошенко. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле расценивают инцидент как грубую провокацию с украинской стороны, а последующие заявления Порошенко — как часть его избирательной кампании.

Все украинские моряки решением суда арестованы, они находятся в московских СИЗО. В обеих странах по поводу произошедшего возбуждены уголовные дела.

В январе 2018 года власти Украины направили в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) полноценную жалобу о нарушении Россией прав украинских военных моряков, задержанных по обвинению в незаконном пересечении российской границы. В марте Украина ввела санкции в отношении тех, кто, по данным Киева, причастен к «вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров».

Дополнительные санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе ввели против России также Евросоюз, США, Австралия и Канада.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Петр Порошенко, Украина
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