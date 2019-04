Киев в трибунале потребовал от России отпустить моряков

МИД Украины назвал действия России грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву. Президент Петр Порошенко выразил надежду, что уже через несколько недель трибунал обяжет Россию освободить задержанные корабли и их экипажи

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Власти Украины обратились в Международный трибунал по морскому праву (МТМП), потребовав немедленного освобождения Россией задержанных в ноябре 2018 года кораблей украинских ВМС вместе с их экипажами.

«Каждый дополнительный день заключения наносит ущерб украинским морякам и составляет очередное посягательство на законные права Украины, гарантированные UNCLOS (Конвенция ООН по морскому праву, United Nations Convention on the Law of the Sea) и международным обычным правом», — говорится в заявлении МИД Украины.

В ведомстве пояснили, что направленный в МТМП запрос призван защитить украинских моряков «от серьезного и непоправимого вреда», а их задержание назвали грубым нарушением Конвенции ООН по морскому праву.

В свою очередь замглавы МИДа по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль связала обращение в МТМП с намерением российских властей продлить срок ареста украинских моряков. О том, что этот вопрос будет рассматриваться 17 апреля в Лефортовском суде, сообщила накануне украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«Формальные правовые процедуры, которые инициировал МИД, являются прямым продолжением и усилением ежедневной консульской и дипломатической работы. Обратиться к ним нас заставляет постыдное поведение России», — написала Зеркаль на своей странице в сети Facebook, отметив, что новый судебный процесс даст возможность «получить быстрое решение».