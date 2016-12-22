Премия РБК 2018
ТелеканалГазетаЖурналРБК+ProQuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Скрыть баннеры
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,94 66,08 EUR Нал. 75,83 74,92 USD Бирж. 66,44 +0,09 EUR Бирж. 75,30 +0,15 USD ЦБ. 66,42 -0,08 EUR ЦБ. 75,22 -0,40 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 3537,40 +101,40 IMOEX 2385,81 -0,35% RTSI 1131,28 -0,30% Brent 61,27 +0,53% DJIA 24370,24 -0,22% Nasdaq 7031,83 +0,16%
В Кремле ответили назвавшему инцидент в Черном море войной Порошенко
Лента новостей
Зачем ювелирные дома выкупают свои исторические украшения на аукционах 13:48, Стиль Пономарева в спецприемнике поместили в камеру с курильщиками 13:39, Общество Госдума приняла закон о любительской рыбалке 13:31, Общество Гениальное поколение: истории детей, которые стали изобретателями 13:26, РБК и Lenovo Мантуров заявил об обнаружении шуб в незаконном обороте на 1,48 млрд руб. 13:19, Общество Москалькова заявила о просьбе Путина разобраться с отменой рэп-концертов 13:18, Общество Как зарегистрировать товарный знак и не попасть в судебный процесс 13:09, PRO СК подтвердил задержание главы красноярского Росприроднадзора за взятку 13:08, Общество Лофт против неоклассики: какой ремонт сделать в квартире 13:08, РБК и Экспострой на Нахимовском Тереза Мэй предупредила о риске отмены Brexit в случае ее отставки 13:08, Политика Заместитель Воробьева по инвестициям уйдет из правительства Подмосковья 13:02, Политика Правозащитники заявили об отказе СК возбуждать дела о побоях на митингах 12:58, Общество Павел Дацюк пропустит Кубок Первого канала по хоккею 12:57, Спорт Игра: спасите свой бизнес от санкций и недобросовестных контрагентов 12:55, РБК и Thomson Reuters Миллиардер Майк Новограц прокомментировал ситуацию на рынке криптовалют 12:54, Крипто Песков отреагировал на попытку выселить онкобольных из квартиры в Москве 12:46, Общество Би-би-си связала потенциального подрядчика Пентагона с Вексельбергом 12:46, Политика В Гусь-Хрустальном вандалы повредили мемориальную доску Солженицыну 12:38, Общество В Кремле ответили назвавшему инцидент в Черном море войной Порошенко 12:37, Политика Глава ГИБДД объяснил необходимость пересмотра нештрафуемых +20 км/ч 12:17, Авто Кремль прокомментировал резолюцию США против «Северного потока-2» 12:17, Политика Сбербанк второй раз за полгода изменил прогноз по курсу рубля 12:16, Экономика Правила рождественского базара: как найти сокровища и не переплатить 12:07, РБК и Путешествие в Рождество Роскомнадзор пригрозил изменить закон для блокировки Google 12:06, Технологии и медиа Что такое «iPhuck 10» в постановке Константина Богомолова 12:06, Стиль Самолет с министром обороны Болгарии совершил аварийную посадку в Вене 12:01, Общество
В Кремле ответили назвавшему инцидент в Черном море войной Порошенко
Конфликт в Азовском море, 12:37
0
В Кремле ответили назвавшему инцидент в Черном море войной Порошенко

В Кремле расценивают инцидент с украинскими кораблями, пытавшимися пройти через Керченский пролив, как грубую провокацию с украинской стороны, а последующие заявления Петра Порошенко как часть его избирательной кампании. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для нарушителей и нарушающей стороны. Но также мы видим и что называется невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага — России — для достижения внутриэлекторальных целей», — сказал Песков.

Порошенко назвал войной события в Керченском проливе
Политика

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью американской телекомпании Fox News назвал события в Керченском проливе войной.

«Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. И это не шутка. Это не просто инцидент, и это не кризис. Ваши регулярные части под российским флагом в международных водах атаковали украинские военные корабли», — заявил Порошенко.

Комментируя арест украинских моряков, Песков сказал, что те задержаны как нарушители границы России, так как закон об ответственности за это преступление «не дифференцирует профессиональную или иную принадлежность граждан других стран».

Как Украина перебрасывает войска к границе с Россией. Фоторепортаж Еще 5 фото
Фотогалерея

Инцидент в Керченском проливе, который привел к новому витку обострения отношений между Россией и Украиной, произошел 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины, по данным ФСБ, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российской стороны. В итоге российские пограничники были вынуждены с применением огня задержать суда.

Все украинские моряки решением суда арестованы, они находятся в московских СИЗО. В обеих странах по поводу произошедшего возбуждены уголовные дела, в ряде областей Украины введено военное положение.​

Теги: Дмитрий Песков , Петр Порошенко
Главное
Москалькова заявила о просьбе Путина разобраться с отменой рэп-концертов Общество
Материалы по теме
СБУ выпустила предупреждающие о «военном вторжении» России буклеты Политика
Порошенко назвал войной события в Керченском проливе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter