В Кремле ответили назвавшему инцидент в Черном море войной Порошенко

В Кремле расценивают инцидент с украинскими кораблями, пытавшимися пройти через Керченский пролив, как грубую провокацию с украинской стороны, а последующие заявления Петра Порошенко как часть его избирательной кампании. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы Российской Федерации со всеми вытекающими последствиями для нарушителей и нарушающей стороны. Но также мы видим и что называется невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага — России — для достижения внутриэлекторальных целей», — сказал Песков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью американской телекомпании Fox News назвал события в Керченском проливе войной.

«Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. И это не шутка. Это не просто инцидент, и это не кризис. Ваши регулярные части под российским флагом в международных водах атаковали украинские военные корабли», — заявил Порошенко.

Комментируя арест украинских моряков, Песков сказал, что те задержаны как нарушители границы России, так как закон об ответственности за это преступление «не дифференцирует профессиональную или иную принадлежность граждан других стран».

Инцидент в Керченском проливе, который привел к новому витку обострения отношений между Россией и Украиной, произошел 25 ноября. Тогда три корабля ВМС Украины, по данным ФСБ, вошли в территориальные воды России и не реагировали на предупреждения российской стороны. В итоге российские пограничники были вынуждены с применением огня задержать суда.

Все украинские моряки решением суда арестованы, они находятся в московских СИЗО. В обеих странах по поводу произошедшего возбуждены уголовные дела, в ряде областей Украины введено военное положение.​