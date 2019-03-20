Украина ввела санкции против 294 компаний и 848 граждан России

Санкции ранее утвердил Совет нацбезопасности и обороны Украины — против людей и компаний, которые «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины»

Петр Порошенко (Фото: Zuma / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о дополнительных персональных санкциях против России, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Совет нацбезопасности ранее утвердил решение о введении новых санкций против России. Речь идет о мерах в отношении как юридических, так и физических лиц, в том числе компаний, политиков, бизнесменов и работников силовых структур. В СНБО считают, что эти люди и компании «активно поддерживали или способствовали агрессивным действиям против Украины».

Пресс-служба совета сообщила, что санкции введены в отношении 294 юридических и 848 физических лиц. Речь идет о тех, кто, по мнению совета:

участвовал в процессе строительства моста через Керченский пролив;

причастен к «вооруженному нападению и захвату украинских военных катеров»;

организовывал и способствовал проведению «псевдовыборов» на территории Крыма, Донецкой и Луганской народных республик;

«демонстративно нарушали украинское законодательство», которое касается посещения территории крымского полуострова;

распространяли издательскую «продукцию антиукраинского содержания»;

незаконно получили и используют музейное собрание, принадлежащее Украине.

Под украинские ограничения попали в том числе граждане Южной Осетии, Абхазии, Греции, Испании, Австрии, Италии, Нидерландов, Бельгии, Бразилии и Германии, которые работали наблюдателями на выборах в ЛНР и ДНР в ноябре 2018 года. Санкции против них предусматривают, в частности, блокировку активов. Украина заявляла, что считает выборы нелегитимными. Наблюдателями выступали около 50 представителей 14 стран.