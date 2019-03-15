ЕС ввел санкции против 8 россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Власти Евросоюза ввели санкции против восьми россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.
«В связи с применением силы Российской Федерацией, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, <...> Совет ЕС считает, что восемь человек должны быть включены в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры», — говорится в документе.
Среди людей, внесенных в санкционный список, указаны:
- глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич;
- его заместитель Андрей Шеин;
- командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников;
- Руслан Ромашкин, начальник службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ по Крыму, в состав которой входят пограничные сторожевые корабли «Изумруд» и «Дон»;
- Алексей Шатохин, начальник службы в Керчи пограничного управления ФСБ России по Крыму;
- Сергей Щербаков, командир корабля «Суздалец»;
- Алексей Саляев, командир корабля «Дон»;
- Андрей Шипицын, командир корабля «Изумруд».
Также принято решение продлить на полгода индивидуальные санкции, а именно в отношении «частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».