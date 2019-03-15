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Micron $43 (+9,41%) прогноз БКС к 05.06.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
Tesla $345 (+21,78%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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ЕС ввел санкции против 8 россиян из-за инцидента в Керченском проливе
Санкции введены за инцидент в Керченском проливе, когда пограничники России задержали три украинских корабля
Фото: РИА Новости

Власти Евросоюза ввели санкции против восьми россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

«В связи с применением силы Российской Федерацией, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, <...> Совет ЕС считает, что восемь человек должны быть включены в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры», — говорится в документе.

Среди людей, внесенных в санкционный список, указаны:

  1. глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич;​
  2. его заместитель Андрей Шеин;
  3. командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников; ​
  4. Руслан Ромашкин, начальник службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ по Крыму, в состав которой входят пограничные сторожевые корабли «Изумруд» и «Дон»;
  5. Алексей Шатохин, начальник службы в Керчи пограничного управления ФСБ России по Крыму;
  6. Сергей Щербаков, командир корабля «Суздалец»;
  7. Алексей Саляев, командир корабля «Дон»;
  8. Андрей Шипицын, командир корабля «Изумруд».

Также принято решение продлить на полгода индивидуальные санкции, а именно в отношении «частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

О намерении ЕС ввести санкции против восьмерых россиян ранее сообщил Bloomberg со ссылкой на источник, но конкретные имена не назывались. Позже стало известно, что постоянные представители стран Евросоюза одобрили эти меры.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что пока для снятия антироссийских санкций подходящих условий нет, так как Москва не предпринимает каких-либо позитивных шагов по конфликтным вопросам. В то же время Могерини отмечала, что эти санкции не могут длиться вечно.​

Фотогалерея 
Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в районе Керченского пролива три корабля ВМС Украины. Их экипажи обвинили в нарушении государственной границы России.

Теги: Керченский пролив
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