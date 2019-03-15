ЕС ввел санкции против 8 россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Санкции введены за инцидент в Керченском проливе, когда пограничники России задержали три украинских корабля

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Власти Евросоюза ввели санкции против восьми россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом говорится в официальном журнале ЕС.

«В связи с применением силы Российской Федерацией, которое привело к задержанию украинских военнослужащих и кораблей 25 ноября 2018 года в Керченском проливе, <...> Совет ЕС считает, что восемь человек должны быть включены в список лиц, на которых распространяются ограничительные меры», — говорится в документе.

Среди людей, внесенных в санкционный список, указаны:

глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич;​ его заместитель Андрей Шеин; командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников; ​ Руслан Ромашкин, начальник службы в Балаклаве пограничного управления ФСБ по Крыму, в состав которой входят пограничные сторожевые корабли «Изумруд» и «Дон»; Алексей Шатохин, начальник службы в Керчи пограничного управления ФСБ России по Крыму; Сергей Щербаков, командир корабля «Суздалец»; Алексей Саляев, командир корабля «Дон»; Андрей Шипицын, командир корабля «Изумруд».

Также принято решение продлить на полгода индивидуальные санкции, а именно в отношении «частных лиц и организаций, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».