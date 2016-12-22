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Порошенко назвал войной события в Керченском проливе
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Порошенко назвал войной события в Керченском проливе
Конфликт в Азовском море, 10:07
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Порошенко назвал войной события в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко в интервью американской телекомпании Fox News заявил, что инцидент с захватом трех кораблей российскими военными в районе Керченского пролива является актом агрессии.

Отвечая на вопрос ведущей, Порошенко на английском языке обвинил российских военных, что они намеренно атаковали его моряков в нейтральных водах и открыли прицельный огонь по катерам.

«Господин Путин, это акт агрессии. Господин Путин, это война. И это не шутка. Это не просто инцидент, и это не кризис. Ваши регулярные части под российским флагом в международных водах атаковали украинские военные корабли», — заявил Порошенко.

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Политика

Также украинский президент вновь призвал страны НАТО усилить присутствие в Черном море, а также ввести против России новые санкции, которые коснутся в том числе и проекта «Северный поток-2».

Интервью Порошенко вышло в эфир 8 декабря, однако ссылкой на ролик украинский президент поделился на своей странице в Facebook поздно вечером 11 декабря.

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В Москве действия Украины на входе в Керченский пролив назвали провокацией. Там указали, что военные катера вторглись в территориальные воды России и опасно там маневрировали. В результате корабли были задержаны, а 24 моряка арестованы судом в Симферополе.

Президент Владимир Путин заявил, что пограничники действовали верно, а случившееся в Черном море назвал провокацией в интересах президента Петра Порошенко в преддверии грядущих на Украине выборов.

Теги: Петр Порошенко , Керченский пролив
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