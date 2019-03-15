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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Apple $210 (+15,53%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 11.03.20 Купить
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Новые санкции США ,  
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США расширили антироссийский санкционный список по Украине
Новые ограничения Вашингтон объяснил инцидентом в Керченском проливе, а также поддержкой «аннексии Крыма» и «незаконных выборов» в ДНР и ЛНР. Ранее в пятницу санкции за задержание украинских кораблей ввел Европейский союз
Геннадий Медведев (Фото: Андрей Иглов / РИА Новости)

Министерство финансов США совместно с ЕС и Канадой расширило санкционный список по Украине, говорится в сообщении ведомства. Под санкции попали шесть физических и восемь юридических лиц.

Ограничения направлены против тех, кто, по мнению Вашингтона, причастен «к необоснованным нападениям России на украинские военные корабли в Керченском проливе, аннексии Крыма и поддержке незаконных выборов сепаратистских правительств на востоке Украины».

Cанкции введены в отношении следующих физических лиц:

  • замглавы погранслужбы ФСБ Геннадий Медведев;
  • замглавы ЦИК ДНР Алексей Найденко;
  • секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий;
  • начальник службы в Балаклаве погрануправления ФСБ по Крыму Руслан Ромашкин;
  • глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич;
  • его заместитель Андрей Шеин.

​Из компаний под санкциями оказались:

  • концерн «Океанприбор» (производит оборудования для кораблей ВМФ);
  • завод «Фиолент» (машиностроение, расположен в Крыму);
  • конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит» (производит катера и лодки из полимер-композитных материалов, расположен в Крыму); ​
  • ПАО «Звезда» (производит дизель-двигатели);
  • Ярославский судостроительный завод;
  • Зеленодольский завод им. А.М. Горького (судостроение).

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control, OFAC) также внесло в санкционный список две крымские компании — «СК Консоль-Строй ЛТД» и «Новые проекты». «Консоль-Строй» является одним из крупнейших застройщиков Крыма. Минфин США не указывает, чьи интересы представляет эта фирма, но на рынке ее давно, еще с украинских времен, связывают с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым. По данным Минэкономразвития Крыма, «Консоль-Строй» является крупнейшим строительным предприятием на полуострове.

По крайней мере до 2015 года владельцем 91% акций «Консоль-Строй» являлась фирма Molisad Limited из Белиза, следует из выписки из ЕГРЮЛ. Центробанк России до 2017 года включал «Консоль-Строй» в перечень компаний для наблюдения за прямыми иностранными инвестициями, то есть у Банка России были данные, что в цепочке собственности компании присутствуют нерезиденты. Но теперь почти 100% капитала фирмы принадлежит акционерному обществу «Шархинский карьер», собственники которого в ЕГРЮЛ не раскрываются.

Компания «Новые проекты» в июне 2016 года получила от правительства России лицензию на пользование участком Глубокая на шельфе Крыма. Официально компания через АО «Главнефтесервис» принадлежит индивидуальному предпринимателю Антону Дорноступу. Источники газеты «Коммерсантъ» в 2017 году утверждали, что бенефициаром «Новых проектов» является украинский бизнесмен Сергей Курченко. А украинское «Радио Свобода» писало в октябре 2018 года в журналистском расследовании, что Дорноступ имеет связи с бывшим чиновником Минприроды России Валерием Паком, а тот возглавляет компанию «НЗНП Трейд», которая контролируется женой украинского пророссийского политика Виктора Медведчука.

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Все находящиеся в юрисдикции США активы попавших под санкции лиц должны быть заблокированы, а американским гражданам запрещено совершать с ними сделки.

РБК направил официальные запросы в ПАО «Звезда», Ярославский судостроительный завод, Зеленодольский завод им. А.М. Горького, Строительную компанию «Консоль-строй».

Утром в пятницу новые антироссийские санкции ввел Европейский союз — они стали реакцией Брюсселя на задержание украинских кораблей в Керченском проливе. Дополнения в европейский санкционный список частично совпадают с американскими — в обоих случаях ограничения введены против Шеина, Станкевича, Ромашкина.

По версии российской стороны, украинские военные корабли 25 ноября 2018 года нарушили госграницу в районе Керченского пролива и не реагировали на требования пограничников. Сейчас они находятся под арестом. Киев считает произошедшее актом агрессии со стороны Москвы.​

Авторы: Андрей Гатинский, Иван Ткачёв
Теги: Санкции, Керченский пролив, ФСБ
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