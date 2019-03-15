США расширили антироссийский санкционный список по Украине

концерн «Океанприбор» (производит оборудования для кораблей ВМФ);

завод «Фиолент» (машиностроение, расположен в Крыму);

конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит» (производит катера и лодки из полимер-композитных материалов, расположен в Крыму); ​

ПАО «Звезда» (производит дизель-двигатели);

Ярославский судостроительный завод;

Зеленодольский завод им. А.М. Горького (судостроение).

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (Office of Foreign Assets Control, OFAC) также внесло в санкционный список две крымские компании — «СК Консоль-Строй ЛТД» и «Новые проекты». «Консоль-Строй» является одним из крупнейших застройщиков Крыма. Минфин США не указывает, чьи интересы представляет эта фирма, но на рынке ее давно, еще с украинских времен, связывают с председателем Госсовета Крыма Владимиром Константиновым. По данным Минэкономразвития Крыма, «Консоль-Строй» является крупнейшим строительным предприятием на полуострове.

По крайней мере до 2015 года владельцем 91% акций «Консоль-Строй» являлась фирма Molisad Limited из Белиза, следует из выписки из ЕГРЮЛ. Центробанк России до 2017 года включал «Консоль-Строй» в перечень компаний для наблюдения за прямыми иностранными инвестициями, то есть у Банка России были данные, что в цепочке собственности компании присутствуют нерезиденты. Но теперь почти 100% капитала фирмы принадлежит акционерному обществу «Шархинский карьер», собственники которого в ЕГРЮЛ не раскрываются.

Компания «Новые проекты» в июне 2016 года получила от правительства России лицензию на пользование участком Глубокая на шельфе Крыма. Официально компания через АО «Главнефтесервис» принадлежит индивидуальному предпринимателю Антону Дорноступу. Источники газеты «Коммерсантъ» в 2017 году утверждали, что бенефициаром «Новых проектов» является украинский бизнесмен Сергей Курченко. А украинское «Радио Свобода» писало в октябре 2018 года в журналистском расследовании, что Дорноступ имеет связи с бывшим чиновником Минприроды России Валерием Паком, а тот возглавляет компанию «НЗНП Трейд», которая контролируется женой украинского пророссийского политика Виктора Медведчука.

Все находящиеся в юрисдикции США активы попавших под санкции лиц должны быть заблокированы, а американским гражданам запрещено совершать с ними сделки.

РБК направил официальные запросы в ПАО «Звезда», Ярославский судостроительный завод, Зеленодольский завод им. А.М. Горького, Строительную компанию «Консоль-строй».

Утром в пятницу новые антироссийские санкции ввел Европейский союз — они стали реакцией Брюсселя на задержание украинских кораблей в Керченском проливе. Дополнения в европейский санкционный список частично совпадают с американскими — в обоих случаях ограничения введены против Шеина, Станкевича, Ромашкина.

По версии российской стороны, украинские военные корабли 25 ноября 2018 года нарушили госграницу в районе Керченского пролива и не реагировали на требования пограничников. Сейчас они находятся под арестом. Киев считает произошедшее актом агрессии со стороны Москвы.​