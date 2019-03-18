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Сбербанк ₽215 (+20,08%) прогноз Открытие Брокер к 14.12.19 Купить
General Electric $13 (+25,97%) прогноз UBS к 26.02.20 Купить
Kraft Heinz $46 (+43,93%) прогноз CFRA к 22.02.20 Купить
Alphabet $1 450 (+21,68%) прогноз Jefferies к 26.07.20 Купить
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Австралия ввела санкции против России за инцидент в Керченском проливе

Австралия присоединилась к санкциям Европы, США и Канады против России из-за конфликта в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте министра иностранных дел Австралии Мэрис Пейн.

«Австралия не признает никакие действия, направленные на легитимизацию аннексии Крыма и отделение частей украинских Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовые ограничения и запрет на поездки вводятся в отношении семи граждан России «за их роль в перехвате и аресте украинских кораблей, которые пытались пройти через Керченский пролив». Кроме того, санкции и запрет на поездки ввели в отношении трех человек из руководства самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Политика
ЕС ввел санкции против 8 россиян из-за инцидента в Керченском проливе

Под санкции попали глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин, начальник службы погрануправления в Балаклаве ​Руслан Ромашкин, начальник службы погрануправления в Керчи Алексей Шатохин​, командир корабля «Суздалец» Сергей Щербаков, командир корабля «Дон» Алексей Саляев и командир корабля «Изумруд» Андрей Шипицын. Также в список вошли глава ЛНР Леонид Пасечник, глава парламента ЛНР Денис Мирошниченко, глава народного совета ДНР Владимир Бидевка.

Политика
США расширили антироссийский санкционный список по Украине

Ранее персональные санкции против россиян за задержание украинских кораблей в Керченском проливе ввели Евросоюз, США и Канада. МИД России объяснил введение санкций против россиян неуважением к праву на обеспечение защиты госграницы, а также пообещал, что этот шаг не останется без ответа.

Российские пограничники задержали украинские корабли в конце ноября 2018 года. Корабли отбуксировали в Крым, а моряков арестовали и отправили в СИЗО в Москву. Им предъявлены обвинения в нарушении государственной границы России.

Теги: Австралия, Санкции, Украина
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