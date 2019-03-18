Австралия ввела санкции против России за инцидент в Керченском проливе

Австралия ввела санкции против России за инцидент в Керченском проливе

Австралия присоединилась к санкциям Европы, США и Канады против России из-за конфликта в Керченском проливе. Об этом сообщается на сайте министра иностранных дел Австралии Мэрис Пейн.

«Австралия не признает никакие действия, направленные на легитимизацию аннексии Крыма и отделение частей украинских Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовые ограничения и запрет на поездки вводятся в отношении семи граждан России «за их роль в перехвате и аресте украинских кораблей, которые пытались пройти через Керченский пролив». Кроме того, санкции и запрет на поездки ввели в отношении трех человек из руководства самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Под санкции попали глава погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю контр-адмирал Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин, начальник службы погрануправления в Балаклаве ​Руслан Ромашкин, начальник службы погрануправления в Керчи Алексей Шатохин​, командир корабля «Суздалец» Сергей Щербаков, командир корабля «Дон» Алексей Саляев и командир корабля «Изумруд» Андрей Шипицын. Также в список вошли глава ЛНР Леонид Пасечник, глава парламента ЛНР Денис Мирошниченко, глава народного совета ДНР Владимир Бидевка.