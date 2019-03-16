МИД Британии поддержал новые санкции против России

Министерство иностранных дел Великобритании поддержало новые санкции против России, введенные Евросоюзом, США и Канадой. Об этом сообщается на сайте МИДа.

«Эти санкции являются еще одним примером того, как международное сообщество выступает против России, поскольку она постоянно нарушает международное право. Мы будем продолжать предпринимать необходимые действия вместе в ответ на усилия России по дестабилизации Украины», — сказал министр иностранных дел Джереми Хант.

Он призвал Россию «немедленно» освободить 24 задержанных украинских моряков и вернуть корабли. Министр также заявил, что Россия должна разрешить свободный и беспрепятственный проход украинских и международных судов через Керченский пролив и Азовское море.

ЕС, США и Канада, а также Австралия ввели новые санкции в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе. В ноябре российские пограничники задержали три украинских военных корабля. Экипаж обвинили в нарушении границы России, а моряков отправили в московские СИЗО.