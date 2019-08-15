Жесткая посадка пассажирского А321 в Жуковском. Главное

15 августа в подмосковном Жуковском совершил жесткую посадку пассажирский самолет А321 «Уральских авиалиний», в оба двигателя попали птицы. Пострадали не менее десяти человек. Главное о произошедшем — в материале РБК

Фото: e1.ru

Что произошло

Самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в кукурузном поле вскоре после вылета из аэропорта Жуковский.

На взлете самолет столкнулся со стаей чаек, птицы попали в оба двигателя, после чего пилот сообщил о пожаре в двигателе, экипаж принял решение садиться.

Перед посадкой в поле были выключены двигатели и убраны шасси. Посадка произошла более чем в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.

Самолет выполнял рейс U6178 и направлялся в Симферополь.

Пострадавшие