Общество , 15 авг, 09:23
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Жесткая посадка пассажирского А321 в Жуковском. Главное
15 августа в подмосковном Жуковском совершил жесткую посадку пассажирский самолет А321 «Уральских авиалиний», в оба двигателя попали птицы. Пострадали не менее десяти человек. Главное о произошедшем — в материале РБК
Что произошло
- Самолет А321 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку в кукурузном поле вскоре после вылета из аэропорта Жуковский.
- На взлете самолет столкнулся со стаей чаек, птицы попали в оба двигателя, после чего пилот сообщил о пожаре в двигателе, экипаж принял решение садиться.
- Перед посадкой в поле были выключены двигатели и убраны шасси. Посадка произошла более чем в километре от взлетно-посадочной полосы аэропорта.
- Пассажиров эвакуировали по надувным трапам.
- Самолет выполнял рейс U6178 и направлялся в Симферополь.
Пострадавшие