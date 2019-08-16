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Посадка А321 в поле ,  
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«Уральские авиалинии» изменят подготовку пилотов после посадки на поле
Опыт пилотов, посадивших Airbus A321 на кукурузное поле в Подмосковье, учтут при подготовке летчиков, обучающихся на тренажерах посадке с очень малых высот
Фото: РИА Новости

Авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректирует программу подготовки своих пилотов с учетом опыта посадки лайнера Airbus A321 на кукурузное поле. Об этом заявил журналистам коммерческий директор перевозчика Кирилл Скуратов.

«Программа, конечно, скорректируется. Этот случай войдет в тренировку. Это посадка на очень малых высотах», — сказал Скуратов.

Он отметил, что в «Уральских авиалиниях» обращают особое внимание на подготовку пилотов к управлению в ручном режиме, а потому командир корабля Дамир Юсупов, посадивший лайнер с вышедшими из строя двигателями на поле, был готов к такой ситуации. В частности, первый пилот принял верное решение садиться с убранным шасси.

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«Для шасси там очень мягкий грунт, очень рыхлый. Шасси бы просто закопалось. Если бы оно закопалось, то самолет бы очень резко остановился. Здесь за счет того, что не было шасси, он просто глиссировал по кукурузе», — объснил Скуратов.

Коммерческий директор «Уральских авиалиний» отметил, что изменения в программу подготовки вносятся постоянно. В частности, после катастрофы в Шереметьево, где 5 мая 2019 года сгорел лайнер Sukhoi SuperJet, программу скорректировали в части обучения посадке на высоких скоростях.

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РБК направил запрос в пресс-центр «Уральских авиалиний».

Причиной посадки Airbus A321 на поле вскоре после вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь в авиакомпании назвали попадание птиц в оба двигателя. Лайнер приземлился в поле в Раменском районе Подмосковья.

Фотогалерея 
Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

Автор: Евгений Калюков
При участии: Дмитрий Алексеев
Теги: Посадка A321 в поле, «Уральские авиалинии»
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