«Уральские авиалинии» изменят подготовку пилотов после посадки на поле

Опыт пилотов, посадивших Airbus A321 на кукурузное поле в Подмосковье, учтут при подготовке летчиков, обучающихся на тренажерах посадке с очень малых высот

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректирует программу подготовки своих пилотов с учетом опыта посадки лайнера Airbus A321 на кукурузное поле. Об этом заявил журналистам коммерческий директор перевозчика Кирилл Скуратов.

«Программа, конечно, скорректируется. Этот случай войдет в тренировку. Это посадка на очень малых высотах», — сказал Скуратов.

Он отметил, что в «Уральских авиалиниях» обращают особое внимание на подготовку пилотов к управлению в ручном режиме, а потому командир корабля Дамир Юсупов, посадивший лайнер с вышедшими из строя двигателями на поле, был готов к такой ситуации. В частности, первый пилот принял верное решение садиться с убранным шасси.

«Для шасси там очень мягкий грунт, очень рыхлый. Шасси бы просто закопалось. Если бы оно закопалось, то самолет бы очень резко остановился. Здесь за счет того, что не было шасси, он просто глиссировал по кукурузе», — объснил Скуратов.