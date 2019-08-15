«Уральские авиалинии» сообщили об опыте севшего в поле экипажа

Авиакомпания «Уральские авиалинии» рассказала об опыте экипажа самолета Airbus A321, который совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье. Об этом компания написала на своей странице во «ВКонтакте».

По данным перевозчика, командиром лайнера был Дамир Юсупов, а вторым пилотом — Георгий Мурзин. «Именно благодаря их профессионализму, выдержке и слаженным действиям самолет удалось посадить без трагических последствий», — отмечается в сообщении.

В авиакомпании рассказали, что Юсупов, которому сейчас 41 год, в 2013 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Сразу после выпуска из вуза его приняли на работу в «Уральские авиалинии». В 2018 году он окончил Ульяновский институт гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П.Бугаева, где получил вторую специальность по направлению «аэронавигация». По данным компании, общий налет командира составляет более 3 тыс. часов.

23-летний Мурзин окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации в 2017 году, а спустя год его приняли на работу в авиакомпанию. Его общий налет составляет 600 часов.