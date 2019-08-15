Экипаж отстранили от полетов после жесткой посадки в Подмосковье

Экипаж отстранили от полетов после жесткой посадки в Подмосковье

Экипаж самолета Airbus A321, совершившего жесткую посадку в кукурузном поле в Подмосковье, отстранили от полетов на время проверки. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии».

«Членов экипажа отстранили от полетов до окончания проверки. Это стандартная процедура», — сказала собеседница агентства.

Самолет совершил жесткую посадку в поле в Раменском районе Подмосковья. Он направлялся в Симферополь. После взлета в двигатели попали птицы, и те загорелись.

По данным авиакомпании, в лайнере находились 224 пассажира, всех эвакуировали. По другим данным, на борту были 226 пассажиров и семь членов экипажа. В Минздраве сообщили, что при жесткой посадке пострадали 23 человека. В «Уральских авиалиниях» добавили, что самолет получил значительные повреждения и его отстранили от полетов.