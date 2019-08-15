Росавиация сообщила о целостности «черных ящиков» севшего в поле Airbus

«Черные ящики» самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», который совершил жесткую посадку в поле в Подмосковье, не пострадали. Об этом ТАСС сообщил представитель Росавиации.

«Черные ящики А321 после аварийной посадки под Москвой не пострадали и будут переданы в МАК», — сказал собеседник агентства.

Самолет, вылетевший из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил жесткую посадку в поле в подмосковном Раменском районе. Причиной стало попадание птиц в оба двигателя лайнера, что вызвало возгорание. По данным Росавиации, самолет приземлился с убранным шасси и выключенными двигателями.

Пассажиров эвакуировали. В результате происшествия пострадали 23 человека, после осмотра в больнице оставили только одну женщину. СК возбудил дело по по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проверку начала Уральская транспортная прокуратура и комиссия, в которую входят представители Росавиации.