В авиакомпании заявили об исправности при вылете севшего в поле Airbus

В авиакомпании заявили об исправности при вылете севшего в поле Airbus

Самолет Airbus А321, совершивший жесткую посадку в поле в Подмосковье, был полностью исправен перед вылетом. Об этом ТАСС заявил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

«У нас сильный центр технического обслуживания, мы контролируем каждое движение самолета, поэтому в исправности самолета сомнений нет, хотя нас непременно в этом вопросе проверят», — сказал он. Скуратов также добавил, что экипажу лайнера выплатят премии.

Утром 15 августа самолет Airbus А321 совершил жесткую посадку в поле в подмосковном Раменском районе. Причиной стали птицы, попавшие в оба двигателя лайнера. В результате пострадали 76 человек, госпитализирована была только одна женщина.

Следователи возбудили уголовное дело. Росприродназор также сообщил об административном деле из-за несанкционированной свалки, обнаруженной на расстоянии не более 2 км от подмосковного аэропорта Жуковский, откуда вылетел Airbus А321. В двигатели лайнера могли попасть чайки, которые там обитают.