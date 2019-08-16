В авиакомпании заявили об исправности при вылете севшего в поле Airbus

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 65,98 -0,08 EUR Бирж. 73,13 -0,28 Brent 59,02 +1,58% USD Нал. 66,39 65,59 EUR Нал. 73,71 72,84 USD ЦБ 65,89 +0,69 EUR ЦБ 73,46 +0,55 EUR/USD 1,1083 -0,0024 BTC/USD Бирж. 9 915,10 -410,90 IMOEX 2 638,46 +0,49% RTSI 1 259,93 +0,78% DJIA 25 579,39 +0,39% Nasdaq 7 766,62 -0,09%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Мечел ₽85 (-7,91%) прогноз КИТ Финанс к 24.12.19
Cisco $51 (+8,65%) прогноз Barclays Capital к 14.08.20
X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,45%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Мечел ₽85 (-7,91%) прогноз КИТ Финанс к 24.12.19
Cisco $51 (+8,65%) прогноз Barclays Capital к 14.08.20
X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,45%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 65,89 (+0,69) Quote, 15 авг, 12:35
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 73,46 (+0,55) Quote, 15 авг, 12:35
Рейс «Победы» в Минводах задержали из-за попадания птицы в двигатель Общество, 11:03 «Спартак» попросил перенести матч чемпионата России из-за Лиги Европы Спорт, 11:02 Зона ГЧП: как частный бизнес мог бы использовать труд осужденных Pro, 10:51 В Ульяновске семь человек отравились подсолнечным маслом Общество, 10:49 Суд обнародовал выводы экспертизы по делу «Седьмой студии» Общество, 10:48 В авиакомпании заявили об исправности при вылете севшего в поле Airbus Общество, 10:45 Верховный суд Ингушетии отказался пересматривать границу с Чечней Политика, 10:40 Суд оставил Атамбаева под арестом до 26 августа Политика, 10:23 Роскачество дало рекомендации по распознаванию фейковых отзывов о товарах Общество, 10:22 Ученые назвали прошедший июль самым жарким месяцем в истории Общество, 10:15 Назад к бумаге: как дети и кофе спасают бизнес китайских книготорговцев Pro, 10:05 «Победа» возобновила прекращенную неделю назад продажу билетов в Гюмри Бизнес, 10:03 Осада Гонконга: ждет ли протестующих площадь Тяньаньмэнь Мнение, 10:03 Найти и обезвредить: как ИИ следит за аномальным поведением сотрудников Pro, 10:02
Посадка А321 в поле ,  
0 
В авиакомпании заявили об исправности при вылете севшего в поле Airbus

Самолет Airbus А321, совершивший жесткую посадку в поле в Подмосковье, был полностью исправен перед вылетом. Об этом ТАСС заявил гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

«У нас сильный центр технического обслуживания, мы контролируем каждое движение самолета, поэтому в исправности самолета сомнений нет, хотя нас непременно в этом вопросе проверят», — сказал он. Скуратов также добавил, что экипажу лайнера выплатят премии.

Общество
Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus

Утром 15 августа самолет Airbus А321 совершил жесткую посадку в поле в подмосковном Раменском районе. Причиной стали птицы, попавшие в оба двигателя лайнера. В результате пострадали 76 человек, госпитализирована была только одна женщина.

Следователи возбудили уголовное дело. Росприродназор также сообщил об административном деле из-за несанкционированной свалки, обнаруженной на расстоянии не более 2 км от подмосковного аэропорта Жуковский, откуда вылетел Airbus А321. В двигатели лайнера могли попасть чайки, которые там обитают.

Фотогалерея 
Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

Теги: Посадка A321 в поле, «Уральские авиалинии», жесткая посадка, Подмосковье
Материалы по теме
Пилоты севшего в подмосковном поле самолета вернулись в Екатеринбург
Общество
Половина пассажиров аварийно севшего A321 отказались лететь в Крым
Общество
Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter