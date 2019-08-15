Власти заявили о деле из-за свалки у аэропорта Жуковский после ЧП с A321

Власти заявили о деле из-за свалки у аэропорта Жуковский после ЧП с A321

Росприроднадзор подтвердил наличие несанкционированной свалки в Подмосковье на расстоянии не более 2 км от аэропорта Жуковский. Об этом сообщается на сайте ведомства. Чайки, живущие на свалке, могли стать причиной жесткой посадки лайнера A321, на борту которого были более 200 человек.

Речь идет о двух объектах по обращению с отходами: мусороперегрузочной станции ООО «Экосерсвис» и несанкционированной свалки отходов, по делу о которой уже штрафовали ООО «Вымпел К».

В адрес департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу с мая 2017 года поступали жалобы о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами у СНТ Глушица в городе Жуковский Московской области.

Минэкологии Московской области провело осмотр территории водоохраной зоны озера Глушица. В результате эксперты подтвердили наличие несанкционированной свалки и ООО «Вымпел К» оштрафовали на 500 тыс. руб. по ст. 8.2 КоАП, (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды). Компания штраф не выплатила. После этого ведомство составило протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП (неуплата штрафа) и направило в суд.

Росприроднадзор вынес предписание устранить все нарушения, но «Вымпел К», владеющий незаконной свалкой, не выполнил это требование, в результате чего против компании было возбуждено дело по ст. 17.7 КоАП (невыполнение законных требований прокурора).