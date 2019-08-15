Власти заявили о деле из-за свалки у аэропорта Жуковский после ЧП с A321

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,14 +0,12 EUR Бирж. 73,40 -0,16 Brent 58,10 -1,06% USD Нал. 66,63 64,36 EUR Нал. 74,42 72,03 USD ЦБ 65,89 +0,69 EUR ЦБ 73,46 +0,55 EUR/USD 1,1100 -0,0034 BTC/USD Бирж. 10 055,00 +4,00 IMOEX 2 625,58 -0,43% RTSI 1 250,13 -0,76% DJIA 25 498,45 +0,07% Nasdaq 7 746,59 -0,35%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Мечел ₽85 (-7,91%) прогноз КИТ Финанс к 24.12.19
Cisco $51 (+10,32%) прогноз Barclays Capital к 14.08.20
X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,24%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Мечел ₽85 (-7,91%) прогноз КИТ Финанс к 24.12.19
Cisco $51 (+10,32%) прогноз Barclays Capital к 14.08.20
X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Macy's $28 (+74,24%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 65,89 (+0,69) Quote, 12:35
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 73,46 (+0,55) Quote, 12:35
«Спартак» пробился в последний раунд квалификации Лиги Европы Спорт, 21:44 Пентагон предупредил конгресс США о росте влияния России в Африке Политика, 21:36 Против стрелка из Котельников возбудили дело о хулиганстве Общество, 21:32 Власти заявили о деле из-за свалки у аэропорта Жуковский после ЧП с A321 Общество, 21:24 Росстат объяснил промышленный рост на фоне падения добычи нефти и газа Экономика, 21:20 В «Яндексе» объяснили появление возмутившей Госдуму новости Общество, 21:12 В России предложили ужесточить правила техосмотра автомобилей Общество, 21:11 Приказ об ограничении встреч с зарубежными учеными не был зарегистрирован Общество, 21:10 Reuters заметил сделки Сбербанка по продаже крупных сумм в валюте Финансы, 21:05 Число пострадавших после жесткой посадки A321 увеличилось до 76 Общество, 20:46 Командир аварийно севшего А321 на поле отказался считать себя героем Общество, 20:42 Академики предложили отменить приказ о правилах общения с иностранцами Общество, 20:34 Десять богатейших людей мира потеряли за день почти $18 млрд Политика, 20:26 Бортпроводница оценила поведение пассажиров при жесткой посадке А321 Общество, 20:26
Посадка А321 в поле ,  
0 
Власти заявили о деле из-за свалки у аэропорта Жуковский после ЧП с A321

Росприроднадзор подтвердил наличие несанкционированной свалки в Подмосковье на расстоянии не более 2 км от аэропорта Жуковский. Об этом сообщается на сайте ведомства. Чайки, живущие на свалке, могли стать причиной жесткой посадки лайнера A321, на борту которого были более 200 человек.

Речь идет о двух объектах по обращению с отходами: мусороперегрузочной станции ООО «Экосерсвис» и несанкционированной свалки отходов, по делу о которой уже штрафовали ООО «Вымпел К».

В адрес департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу с мая 2017 года поступали жалобы о несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами у СНТ Глушица в городе Жуковский Московской области.

Минэкологии Московской области провело осмотр территории водоохраной зоны озера Глушица. В результате эксперты подтвердили наличие несанкционированной свалки и ООО «Вымпел К» оштрафовали на 500 тыс. руб. по ст. 8.2 КоАП, (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды). Компания штраф не выплатила. После этого ведомство составило протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП (неуплата штрафа) и направило в суд.

Росприроднадзор вынес предписание устранить все нарушения, но «Вымпел К», владеющий незаконной свалкой, не выполнил это требование, в результате чего против компании было возбуждено дело по ст. 17.7 КоАП (невыполнение законных требований прокурора).

Общество
Жесткая посадка пассажирского А321 в Жуковском. Главное

Ранее в Минприроды России заявили о необходимости проведения проверки в связи с возможным наличием свалок в районе аэропорта Жуковский. Источник РБК в Минэкологии сообщал, что недалеко от озера Глушица была незаконная свалка, которую рекультивируют, уточнив, что чайки там не живут.

Утром 15 августа пассажирский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6178 из Москвы в Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья, недалеко от аэропорта Жуковский.

Вскоре после взлета самолет столкнулся со стаей чаек, что привело к отказу двигателей. Всего на борту находились 226 человек и семь членов экипажа, все они остались живы. За помощью к медикам обратились 76 человек, включая 19 детей.

Теги: Посадка A321 в поле, Росприроднадзор, Аэропорт Жуковский ..., несанкционированная свалка
Материалы по теме
Бортпроводница оценила поведение пассажиров при жесткой посадке А321
Общество
Первая группа пассажиров севшего в кукурузном поле А321 улетела в Крым
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter