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Посадка А321 в поле ,  
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Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus
Однако решение о том, как именно посадить самолет, в любом случае остается за командиром, сходятся во мнении опрошенные РБК эксперты. О том, что решение было верным, говорит то, что пассажиры живы, добавляют они
Фото: Сергей Ильнитский / EPA / ТАСС

Командир самолета А321, совершившего посадку на кукурузном поле в Подмосковье, при посадке не стал выпускать шасси, в то время как производитель рекомендует садиться на сушу с выпущенными шасси, рассказали РБК эксперты. Рекомендация выпустить шасси при посадке на сушу действительно есть в чек-листе из презентации Airbus, описывающей последовательность действий пилотов при экстренной посадке на воду и на сушу. Подлинность чек-листа подтвердили РБК пилоты.

«По всем рекомендациям Boeing или Airbus на воду нужно садиться, не выпуская шасси, а на сушу — выпуская. Но командир имеет право принимать любые решения и несет ответственность за результат. Здесь результат — все живы — это очень хорошо», — рассказал РБК президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов. «Если оба двигателя были повреждены, то это действительно мастерство. И очень повезло, что кукурузное поле и лес были впереди и что дожди шли в последнее время: почва влажная и минимизирует риск пожара», — считает Дельдюжов.

Фотогалерея 
Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

«При отказе двигателей на большой высоте пилот выполняет чек-лист, порядок действий, который требует выпуска шасси на высоте», — сообщил РБК пилот самолета Airbus А320 Алексей. В том случае если у пилотов недостаточно высоты или времени на выпуск шасси, то выполнять эту процедуру может быть бессмысленно и лучше сосредоточиться на других необходимых для спасения пассажиров действиях, добавил он. «Шасси выходят очень медленно. Если самолет летит низко над землей, меньше 300 м, то одна стойка может выйти, а может нет. Это может быть еще большей проблемой, чем на голое брюхо садиться: самолет может крутануть во время касания», — поясняет Алексей.

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Пилот описал момент аварийной посадки пассажирского Airbus в поле

Тем не менее окончательное решение остается за командиром, который оценивает конкретную ситуацию, и пилоты А321 действовали верно, сходятся во мнении эксперты.

«В руководящих документах есть пункт о том, что капитан или пилот, управляющий самолетом, имеет право отклониться от любых инструкций, если он действует на основании опыта и знаний и в целях успешного завершения полета», — указал пилот Airbus А320 Алексей в разговоре с РБК. 

Однако реальные обстоятельства могут вносить существенные коррективы, считает эксперт. «Могло и не быть времени выпустить шасси. Поле могло быть неровным, могли быть канавы, траншеи, ямы. Попадание стойки шасси в такую канаву приводит к тому, что произошло в Шереметьево с Sukhoi Superjet 100: отлетает стойка, ломается часть крыла, пробиваются баки, вытекает керосин (а его там было прилично, чтобы хватило до Симферополя) и самолет сгорает, — пояснил Онохин. — Кукуруза сыграла роль смазки, самолет сколько мог по инерции прокатился. У командира остается право безопасно завершить полет любыми путями. Плюс летное мастерство и удача». Несмотря на существующие рекомендации, пилоты и авиационные эксперты спорят о том, нужно ли при посадке на твердую поверхность выпускать шасси. «По поводу выпуска и не выпуска шасси — извечная проблема. Теоретические дебаты существуют, что на земную поверхность, даже не подготовленную, нужно садиться, выпуская шасси, это смягчает удар», — объяснил в разговоре с РБК Константин Онохин.

Общество
Жесткая посадка пассажирского А321 в Жуковском. Главное

Глава Росавиации Александр Нерадько назвал действия экипажа «Уральских авиалиний» грамотными и мужественными. «Экипаж принял единственно верное решение в такой ситуации — произвести посадку прямо перед собой на кукурузное поле», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1». Пилоты заслуживают высоких государственных наград, добавил Нерадько.

Компания Airbus отказалась ответить РБК на вопросы по поводу рекомендованной последовательности действий пилотов при посадке на землю, заявив, что в курсе инцидента и сотрудничает с авиационными властями и «Уральскими авиалиниями». «Комментарии по остальным вопросам считаем преждевременными до объявления официальных результатов следствия», — сообщили в компании.

Причиной жесткой посадки самолета Airbus A321, направлявшегося из Жуковского в Симферополь, в авиакомпании назвали попадание птиц в оба двигателя. Лайнер приземлился в поле в Раменском районе Подмосковья. В результате инцидента пострадали 55 человек.

По данным перевозчика, командиром лайнера был 41-летний Дамир Юсупов, а вторым пилотом — 23-летний Георгий Мурзин. Эвакуацией пассажиров руководили бортпроводники Дмитрий Ивлицкий, Алия Слякаева, Дмитрий Гончаренко, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

Авторы: Александра Юшкявичюте, Наталья Демченко, Екатерина Костина, Мария Кокорева
Теги: шасси, Посадка A321 в поле, пилоты
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