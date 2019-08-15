Командир А321 решил посадить самолет без шасси вопреки инструкциям Airbus

Однако решение о том, как именно посадить самолет, в любом случае остается за командиром, сходятся во мнении опрошенные РБК эксперты. О том, что решение было верным, говорит то, что пассажиры живы, добавляют они

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Командир самолета А321, совершившего посадку на кукурузном поле в Подмосковье, при посадке не стал выпускать шасси, в то время как производитель рекомендует садиться на сушу с выпущенными шасси, рассказали РБК эксперты. Рекомендация выпустить шасси при посадке на сушу действительно есть в чек-листе из презентации Airbus, описывающей последовательность действий пилотов при экстренной посадке на воду и на сушу. Подлинность чек-листа подтвердили РБК пилоты.

«По всем рекомендациям Boeing или Airbus на воду нужно садиться, не выпуская шасси, а на сушу — выпуская. Но командир имеет право принимать любые решения и несет ответственность за результат. Здесь результат — все живы — это очень хорошо», — рассказал РБК президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов. «Если оба двигателя были повреждены, то это действительно мастерство. И очень повезло, что кукурузное поле и лес были впереди и что дожди шли в последнее время: почва влажная и минимизирует риск пожара», — считает Дельдюжов.

«При отказе двигателей на большой высоте пилот выполняет чек-лист, порядок действий, который требует выпуска шасси на высоте», — сообщил РБК пилот самолета Airbus А320 Алексей. В том случае если у пилотов недостаточно высоты или времени на выпуск шасси, то выполнять эту процедуру может быть бессмысленно и лучше сосредоточиться на других необходимых для спасения пассажиров действиях, добавил он. «Шасси выходят очень медленно. Если самолет летит низко над землей, меньше 300 м, то одна стойка может выйти, а может нет. Это может быть еще большей проблемой, чем на голое брюхо садиться: самолет может крутануть во время касания», — поясняет Алексей.