Половина пассажиров аварийно севшего A321 отказались лететь в Крым

Половина пассажиров лайнера A321 «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в Подмосковье, отказались лететь в Крым, следует из сообщения авиакомпании.

Им будет оформлен возврат билетов. Кроме того, пассажиры получат компенсацию в размере 100 тыс. руб.

Судя по сообщению «Уральских авиалиний», речь идет об отказе 154 человек — ранее 15 августа в Симферополь двумя рейсами отправились 72 пассажира. Всего на борту находились 226 человек и семь членов экипажа.

Однако позднее ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта написал, что в Крыму приземлился еще один рейс, где находятся еще 60 пассажиров А321. По данным агентства, ранее в Симферополь направились 65 человек. В таком случае число отказавшихся составляет 101 человек.