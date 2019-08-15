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Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
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Посадка А321 в поле ,  
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Половина пассажиров аварийно севшего A321 отказались лететь в Крым

Половина пассажиров лайнера A321 «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в Подмосковье, отказались лететь в Крым, следует из сообщения авиакомпании.

Им будет оформлен возврат билетов. Кроме того, пассажиры получат компенсацию в размере 100 тыс. руб.

Общество
Жесткая посадка пассажирского А321 в Жуковском. Главное

Судя по сообщению «Уральских авиалиний», речь идет об отказе 154 человек — ранее 15 августа в Симферополь двумя рейсами отправились 72 пассажира. Всего на борту находились 226 человек и семь членов экипажа.

Однако позднее ТАСС со ссылкой на пресс-службу местного аэропорта написал, что в Крыму приземлился еще один рейс, где находятся еще 60 пассажиров А321. По данным агентства, ранее в Симферополь направились 65 человек. В таком случае число отказавшихся составляет 101 человек.

Утром 15 августа пассажирский самолет А321, выполнявший рейс U6178 из Москвы (Жуковский) в Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле в Раменском районе Подмосковья, недалеко от аэропорта Жуковский. По предварительным данным, у самолета произошло возгорания двигателей из-за столкновения со стаей птиц. Никто не погиб, за медицинской помощью обратились 76 человек. После инцидента Росприрондазор сообщил, что не более чем в 2 км от аэропорта находится несанкционированная свалка — живущие там чайки могли стать причиной аварии.

Теги: Посадка A321 в поле, авиаперелет, пассажиры
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