Власти Москвы сообщили о росте смертности на 3,7%

В первом квартале 2020 года смертность в Москве выросла на 3,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные столичного департамента здравоохранения.

Как сообщило ведомство, с января по апрель количество смертей от всех причин в столице составило 42,8 тыс. (в прошлом году — 41,3 тыс.). По данным департамента, наибольшая разница по этому показателю наблюдалась в апреле — в этом году умерло на 1841 человека больше.

В депздраве сообщили, что больше половины всех смертей — от болезней системы кровообращения.