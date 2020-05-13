Власти Москвы ответили на сообщения о занижении числа смертей от COVID-19

Катафалк рядом с медицинским центром «Новомосковский» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Власти Москвы открыто публикуют данные о смертности, а информация СМИ о занижении случаев смерти от коронавируса в столице не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве указали, что в Москве в апреле действительно выросла смертность по сравнению со средним значением за этот месяц в предыдущие годы, однако этот не говорит о занижении показателей.

«Диагноз умерших с подозрением на коронавирусную инфекцию в Москве устанавливается после обязательного проведения патологоанатомического вскрытия», — указали в ведомстве. При этом вскрытие проводят у всех умерших с подозрением на COVID-19, отметили в департаменте.

Из 11 846 зарегистрированных в апреле смертей в Москве коронавирус и его осложения стали причиной смерти 639 человек, отмечается в сообщении.