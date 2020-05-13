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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы ответили на сообщения о занижении числа смертей от COVID-19

Катафалк рядом с медицинским центром «Новомосковский»
Катафалк рядом с медицинским центром «Новомосковский» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Власти Москвы открыто публикуют данные о смертности, а информация СМИ о занижении случаев смерти от коронавируса в столице не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении департамента здравоохранения Москвы.

В ведомстве указали, что в Москве в апреле действительно выросла смертность по сравнению со средним значением за этот месяц в предыдущие годы, однако этот не говорит о занижении показателей.

FT сообщила о превышении реальной смертности от COVID в России на 70%
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Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

«Диагноз умерших с подозрением на коронавирусную инфекцию в Москве устанавливается после обязательного проведения патологоанатомического вскрытия», — указали в ведомстве. При этом вскрытие проводят у всех умерших с подозрением на COVID-19, отметили в департаменте.

Из 11 846 зарегистрированных в апреле смертей в Москве коронавирус и его осложения стали причиной смерти 639 человек, отмечается в сообщении.

«Назвать причиной смерти COVID-19 в других случаях невозможно», — указали в ведомстве. По данным депздрава, более 60% смертей случилось от «явных альтернативных причин», в том числе из-за инфарктов миокарда, инсультов, злокачественных заболеваний четвертой стадии, лейкозов, а также из-за системных заболеваний с развитием органной недостаточности.

Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее о том, что число смертей от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может быть выше, чем сообщает официальная статистика, ранее написала Financial Times (FT). Газета отметила, что в этих городах общий показатель смертности за апрель возрос на 2073 случая по сравнению со средним числом за предыдущие пять лет. Издание указывало, что, по официальным данным, за этот период от COVID умерли 629 человек, а 1444 случая смерти, превышающие нормальный уровень, «остались неучтенными».

О низкой смертности от коронавируса в России 11 мая говорила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, показатели летальности среди пациентов с коронавирусом в России более чем в семь раз ниже, чем в среднем по миру. Комментируя статью FT, Голикова указывала, что в России никогда не манипулировали официальной статистикой.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: COVID-19, Москва, смертность
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