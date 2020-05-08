Какие места в Москве и области перестраивают под госпитали. Фоторепортаж

К 8 мая число выявленных случаев заражения COVID-19 в России превысило 187 тыс., более 116 тыс. из них — в Москве и Подмосковье. В столичном регионе решили развернуть временные стационары для больных коронавирусом, в том числе в парке «Сокольники» и комплексе «Крокус Экспо». Как популярные места перестраиваются под госпитали — в фоторепортаже РБК

В одном из павильонов торгово-выставочного комплекса «Крокус Экспо» разместится дополнительный стационар Красногорской инфекционной больницы Прием пациентов планируется начать 12 мая. Во временном госпитале более тысячи мест, 120 из них — реанимационные Один из временных госпиталей Москвы оборудуют ​ в выставочном центре в парке «Сокольники», он будет рассчитан на 1,2 тыс. пациентов Еще один появится в ледовом дворце «Крылатское», он сможет принять 1,1 тыс. человек Стационар на 1,7 тыс. коек готовят в 75-м павильоне ВДНХ Под госпиталь также решили переоборудовать автоцентр «Москва» на Каширском шоссе. Там могут разместить 2 тыс. коек