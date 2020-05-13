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МИД не станет лишать аккредитаций журналистов за статьи о COVID в России

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские дипломаты всегда отвечают на подобное словом, которое подкрепляется делом, а лишение аккредитации — «не наш метод»

Министерство иностранных дел России не намерено лишать аккредитации журналистов изданий Financial Times (FT) и The New York Times (NYT) после публикаций о занижении статистики по смертности из-за коронавируса в России. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как отметила дипломат, депутаты Госдумы обратились в министерство с просьбой принять меры против изданий, которые опубликовали недостоверную информацию, вплоть до лишения аккредитации журналистов на территории России.

Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России
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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

По словам Захаровой, лишение аккредитаций и высылка журналистов являются крайними и «репрессивными» мерами и «не нашим методом». «Мы всегда отвечаем в первую очередь словом, и словом, подкрепленным делом, конкретными шагами», — заявила она.

Захарова добавила, что МИД подготовил письма в редакции FT и NYT, в которых потребовал дать опровержение опубликованной информации. «Дальше шаги в отношении FT и NYT будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение», — заключила она.

Газета Financial Times опубликовала материал о том, что число смертей от коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге может быть выше, чем сообщает официальная статистика, 11 мая. По версии издания, в этих городах общий показатель смертности за апрель текущего года возрос на 2073 случая по сравнению со средним числом в этом месяце за предыдущие пять лет. Газета указывала на то, что, по официальным данным, за этот период от COVID умерли 629 человек, а 1444 случая смерти, превышающие нормальный уровень, «остались неучтенными». Аналогичный материал вышел и у The New York Times.

Голикова ответила на статью FT о занижении в России смертности от COVID
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Власти Москвы, реагируя на эти статьи, сообщили, что данные о смертности публикуются открыто, а информация СМИ о занижении случаев смерти от коронавируса в столице не соответствует действительности. Также столичные власти отметили, что в Москве в апреле действительно выросла смертность по сравнению со средним значением за этот месяц в предыдущие годы, однако это не говорит о занижении показателей.

Вечером 13 мая комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России попросила принять меры в отношении изданий FT и NYT вплоть до лишения аккредитации. Глава комиссии Василий Пискарев сообщил, что в ближайшее время в МИД и другие уполномоченные органы будут направлены соответствующие материалы для того, чтобы в отношении зарубежных журналистов были приняты персонифицированные мерны реагирования.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Мария Захарова, лишение аккредитации, FT, NYT, коронавирус
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