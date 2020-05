МИД не станет лишать аккредитаций журналистов за статьи о COVID в России

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российские дипломаты всегда отвечают на подобное словом, которое подкрепляется делом, а лишение аккредитации — «не наш метод»

Министерство иностранных дел России не намерено лишать аккредитации журналистов изданий Financial Times (FT) и The New York Times (NYT) после публикаций о занижении статистики по смертности из-за коронавируса в России. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как отметила дипломат, депутаты Госдумы обратились в министерство с просьбой принять меры против изданий, которые опубликовали недостоверную информацию, вплоть до лишения аккредитации журналистов на территории России.

По словам Захаровой, лишение аккредитаций и высылка журналистов являются крайними и «репрессивными» мерами и «не нашим методом». «Мы всегда отвечаем в первую очередь словом, и словом, подкрепленным делом, конкретными шагами», — заявила она.

Захарова добавила, что МИД подготовил письма в редакции FT и NYT, в которых потребовал дать опровержение опубликованной информации. «Дальше шаги в отношении FT и NYT будут зависеть от того, опубликуют ли они опровержение», — заключила она.