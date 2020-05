Госдума попросит лишить аккредитации FT и NYT за статьи о COVID в России

О необходимости принять меры к изданиям, написавшим о занижении в стране смертности от коронавируса, заявила комиссия по расследованию вмешательства в дела России. МИД планирует потребовать от СМИ опровергнуть статьи

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России попросит МИД принять меры к Financial Times и The New York Times после публикаций о смертности от коронавируса в России вплоть до лишения аккредитации. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев, передает «РИА Новости».

«В ближайшее время мы направим их в МИД России и другие уполномоченные органы для принятия персонифицированных мер реагирования в отношении этих журналистов вплоть до лишения их аккредитации в России», — сообщил Пискарев. У комиссии возникли вопросы к авторам статей, публикации проверят на соответствие российскому законодательству.

Министерство иностранных дел в Facebook назвало материалы Financial Times и The New York Times о смертности от коронавируса антироссийскими спекуляциями.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что журналисты не обратились к российской стороне за комментарием. «Подобное единомыслие некоторых «независимых» англоязычных изданий уже давно не вызывает удивления», — говорится в комментарии министерства. В ведомстве добавили, что издания «ни слова не написали о той беспрецедентной работе, которая была проделана в России» для наращивания возможностей системы здравоохранения.