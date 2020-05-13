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Госдума попросит лишить аккредитации FT и NYT за статьи о COVID в России

О необходимости принять меры к изданиям, написавшим о занижении в стране смертности от коронавируса, заявила комиссия по расследованию вмешательства в дела России. МИД планирует потребовать от СМИ опровергнуть статьи
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России попросит МИД принять меры к Financial Times и The New York Times после публикаций о смертности от коронавируса в России вплоть до лишения аккредитации. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев, передает «РИА Новости».

«В ближайшее время мы направим их в МИД России и другие уполномоченные органы для принятия персонифицированных мер реагирования в отношении этих журналистов вплоть до лишения их аккредитации в России», — сообщил Пискарев. У комиссии возникли вопросы к авторам статей, публикации проверят на соответствие российскому законодательству.

Голикова ответила на статью FT о занижении в России смертности от COVID
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Министерство иностранных дел в Facebook назвало материалы Financial Times и The New York Times о смертности от коронавируса антироссийскими спекуляциями.

Во внешнеполитическом ведомстве указали, что журналисты не обратились к российской стороне за комментарием. «Подобное единомыслие некоторых «независимых» англоязычных изданий уже давно не вызывает удивления», — говорится в комментарии министерства. В ведомстве добавили, что издания «ни слова не написали о той беспрецедентной работе, которая была проделана в России» для наращивания возможностей системы здравоохранения.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова сообщила журналистам, что ведомство подготовило письма в FT и NYT с требованием опровергнуть опубликованную информацию.

РБК направил запросы в The New York Times и Financial Times.

Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России
Общество
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

12 мая газета Financial Times опубликовала материал, подготовленный на основе анализа данных об умерших от всех причин в Москве и Петербурге. Издание указало, что в апреле текущего года в этих городах было зарегистрировано на 2073 смерти больше, чем за предыдущие пять лет по отдельности. В официальной статистике говорилось только о 629 смертях от COVID-19 за этот период, таким образом, 1444 случая смерти «остались неучтенными», указала газета. «Если добавить к этому 2009 случаев смерти от COVID, о которых сообщили власти по состоянию на утро понедельника [11 мая], это будет означать увеличение числа погибших в России на 72%», — говорилось в публикации. Аналогичная статья вышла в The New York Times.

В ВОЗ не зафиксировали занижения Россией смертности от COVID
Общество
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вице-премьер России Татьяна Голикова, комментируя публикацию FT, заявила, что власти никогда не манипулировали статистикой. Департамент здравоохранения Москвы также указал, что столичные власти открыто публикуют данные о смертности.

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за распространение фейков о коронавирусе. За недостоверную информацию о COVID СМИ могут получить штраф в размере от 1,5 млн до 3 млн руб. Если публикация привела к нарушению общественного порядка, нанесению вреда здоровью или смерти человека, сумма штрафа может достигать 5 млн руб. 

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор: Юлия Выродова
При участии: Алена Прохоренко
Теги: смертность, коронавирус, Financial Times, МИД
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В ВОЗ не зафиксировали занижения Россией смертности от COVID
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Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России
Общество
Голикова ответила на статью FT о занижении в России смертности от COVID
Общество
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