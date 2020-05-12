В ВОЗ не зафиксировали занижения Россией смертности от COVID

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Фактов сознательного занижения смертности из-за коронавируса в России не наблюдается. Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Такого сознательного занижения [смертности из-за коронавируса в РФ] нет», — сказала представитель ВОЗ. Однако Вуйнович не исключила, что в России будет произведен перерасчет данных о смертности из-за коронавируса.

Накануне газета Financial Times сообщила о возможном превышении реальной смертности от COVID в России на 70% по сравнению с данными официальной статистики. В публикации отмечается, что такие выводы были сделаны на основе анализа данных об умерших в Москве и Санкт-Петербурге. По итогам апреля текущего года от разных причин в обоих городах умерли на 2073 человека больше по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Согласно официальной статистике, за данный период в обоих городах от коронавируса умерли 629 человек. Однако 1444 случая смерти сверх нормального уровня смертности остались неучтенными, отмечает Financial Times.

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко, комментируя публикацию, назвал ее «хайпом».

10 мая Вуйнович в интервью Bloomberg говорила о том, что темпы прироста числа заболевших коронавирусом COVID-19 в России перешли к стабилизации. Представитель ВОЗ также выразила надежду на то, что с учетом статистических данных за последние несколько дней Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.

Согласно последним данным оперативного штаба, в России выявлено более 232 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Страна вышла на второе место в мире по числу выявленных заражений. Первое место занимают США, где обнаружено более 1,3 млн случаев инфицирования.