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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ не зафиксировали занижения Россией смертности от COVID

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Фактов сознательного занижения смертности из-за коронавируса в России не наблюдается. Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 24» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Такого сознательного занижения [смертности из-за коронавируса в РФ] нет», — сказала представитель ВОЗ. Однако Вуйнович не исключила, что в России будет произведен перерасчет данных о смертности из-за коронавируса.

Россия вышла на второе место в мире по числу заразившихся коронавирусом
Общество
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Накануне газета Financial Times сообщила о возможном превышении реальной смертности от COVID в России на 70% по сравнению с данными официальной статистики. В публикации отмечается, что такие выводы были сделаны на основе анализа данных об умерших в Москве и Санкт-Петербурге. По итогам апреля текущего года от разных причин в обоих городах умерли на 2073 человека больше по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Согласно официальной статистике, за данный период в обоих городах от коронавируса умерли 629 человек. Однако 1444 случая смерти сверх нормального уровня смертности остались неучтенными, отмечает Financial Times.

Открылся первый закрытый из-за вируса «Диснейленд». Фоторепортаж
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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко, комментируя публикацию, назвал ее «хайпом».

10 мая Вуйнович в интервью Bloomberg говорила о том, что темпы прироста числа заболевших коронавирусом COVID-19 в России перешли к стабилизации. Представитель ВОЗ также выразила надежду на то, что с учетом статистических данных за последние несколько дней Россия вышла на плато по заболеваемости коронавирусом.

Смертность в Москве в апреле выросла на 20% за последние десять лет
Общество
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Согласно последним данным оперативного штаба, в России выявлено более 232 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Страна вышла на второе место в мире по числу выявленных заражений. Первое место занимают США, где обнаружено более 1,3 млн случаев инфицирования.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Всемирная организация здравоохранения, смертность, пандемия, коронавирус
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