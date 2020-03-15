Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 73,19 (-0,84) Quote, 13 мар, 12:25
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 81,86 (-1,8) Quote, 13 мар, 12:25
Посольство в Киеве отреагировало на обстрел из ракетницы во время митинга Политика, 12:20 Австрия отменит авиасообщение с Россией из-за короноавируса Политика, 12:03 РЖД отменили поезда в Латвию, Молдавию и на Украину из-за коронавируса Общество, 11:41 Глава UFC призвал фанатов не волноваться о бое Нурмагомедова и Фергюсона Спорт, 11:40 Власти Москвы не станут ограничивать работу транспорта из-за коронавируса Общество, 11:32 Из больницы в Коммунарке после карантина выписали более 50 человек Общество, 11:11 Украинский шеф-повар назвал основную ошибку при приготовлении борща Общество, 11:06 СМИ узнали о планах Роналду сделать свои отели бесплатными больницами Спорт, 10:51 Российские военные прибыли к месту начала патрулирования в Идлибе Политика, 10:38 Синоптики сообщили о сроках очередного похолодания в Москве Общество, 10:26 Разбираем портфель гуру: 10 акций от банка Goldman Sachs Quote, 10:19 В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли три человека Общество, 10:14 В Узбекистане выявили первый случай заражения коронавирусом Общество, 10:04 Курортный сбор в Сочи заплатили менее половины туристов Бизнес, 10:00
Вирус из Китая ,  
0 

Власти Москвы не станут ограничивать работу транспорта из-за коронавируса

Власти не планируют закрывать организации и учреждения, а также ограничивать работу транспорта, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, основной упор делается на работе с группами риска — теми, кто может заразиться COVID-19
Фото: АГН «Москва»

В Москве не планируется ограничивать работу транспорта и учреждений из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что жесткие меры, связанные с закрытием организаций и учреждений, принимаются во всем мире. «В настоящее время мы не делаем этого», — заявил Собянин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, столичные власти считают основной задачей работу с группами риска — людьми, которые могут подвергнуться заражению.

«Для паники нет никаких причин. Город работает в прежнем режиме», — добавил Собянин, призвав москвичей соблюдать рекомендации врачей и карантин.

Собянин назвал слухами данные о занижении числа зараженных коронавирусом
Общество

Временные ограничения на передвижение по стране из-за коронавируса ввели, в частности, власти Испании. Выходить из дома разрешили тем, кто идет на работу, в банки или страховые компании, за продуктами или лекарствами, и ухаживает за пожилыми людьми, детьми, инвалидами или направляется в банки или страховые компании. В стране также на время закрыли бары и рестораны, как ранее поступили власти Италии.

В настоящее время центром пандемии коронавируса стал Евросоюз, заявили во Всемирной организации здравоохранения. С 16 марта Россия решила ограничить авиасообщение со всеми странами ЕС — в европейские столицы будут выполняться только регулярные рейсы из терминала F Шереметьево.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 15 марта
Общество

В Москве действуют меры профилактики распространения коронавирусной инфекции, согласно которым режим обязательной самоизоляции на дому должны соблюдать не только граждане, прибывающие в Москву из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, но и проживающие с ними лица. Работодателей в столице обязали не допускать к рабочему месту и на территорию организации сотрудников, которые должны пройти самоизоляцию, а в школах ввели свободное посещение.

Кроме того, в Москве с 10 марта на месяц запретили проводить мероприятия с более 5 тыс. участников. Из-за этого отменили, в том числе, фестиваль «Крымская весна» на Тверской улице. Власти также не согласовали проведение 22 марта протестного митинга на проспекте Сахарова, объяснив это указом о запрете массовых мероприятий, хотя организаторы заявляли участие 4,5 тыс. человек.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, коронавирус, Сергей Собянин
Материалы по теме
Собянин расширил меры по самоизоляции из-за коронавируса
Общество
Десяти школам при посольствах в Москве рекомендовали уйти на карантин
Общество
Организаторы концертов и шоу введут ограничения из-за указа Собянина
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter