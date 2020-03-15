Власти Москвы не станут ограничивать работу транспорта из-за коронавируса

Власти не планируют закрывать организации и учреждения, а также ограничивать работу транспорта, заявил мэр Сергей Собянин. По его словам, основной упор делается на работе с группами риска — теми, кто может заразиться COVID-19

Фото: АГН «Москва»

В Москве не планируется ограничивать работу транспорта и учреждений из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что жесткие меры, связанные с закрытием организаций и учреждений, принимаются во всем мире. «В настоящее время мы не делаем этого», — заявил Собянин (цитата по «РИА Новости»). По его словам, столичные власти считают основной задачей работу с группами риска — людьми, которые могут подвергнуться заражению.

«Для паники нет никаких причин. Город работает в прежнем режиме», — добавил Собянин, призвав москвичей соблюдать рекомендации врачей и карантин.

Временные ограничения на передвижение по стране из-за коронавируса ввели, в частности, власти Испании. Выходить из дома разрешили тем, кто идет на работу, в банки или страховые компании, за продуктами или лекарствами, и ухаживает за пожилыми людьми, детьми, инвалидами или направляется в банки или страховые компании. В стране также на время закрыли бары и рестораны, как ранее поступили власти Италии.