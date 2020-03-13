Гендиректор ВОЗ назвал Европу центром пандемии коронавируса

Тедрос Гебреисус (Фото: Chen Junxia / Global Look Press)

Европейский союз стал центром пандемии коронавируса. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, слова которого опубликованы на сайте ВОЗ.

«В настоящее время эпицентром пандемии стала Европа, где зарегистрировано больше случаев и смертей, чем в остальном мире, за исключением Китая», — сказал Гебрейесус. По его словам, ежедневно в Италии возникает больше случаев заражения, чем в Китае в разгар эпидемии.

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. По данным организации, к настоящему моменту в мире более 132 тыс. зараженных, а случаи инфицирования были зафиксированы в 123 странах и территориях.

Согласно информации Минздрава Италии, в стране зафиксировали 14 955 случаев заражения, при этом 1266 человек умерли от заболевания, а вылечились 1439 пациентов. О первых зараженных в Италии стало известно 31 января.