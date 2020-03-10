Власти Москвы отменят «Крымскую весну» на Тверской из-за коронавируса

Мэрия Москвы приняла решение отменить основную программу фестиваля «Крымская весна» на Тверской улице из-за угрозы распространения коронавируса. Мероприятия фестиваля пройдут в парках и на уровне районов столицы

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Из-за угрозы распространения коронавируса столичные власти отменят крупнейшее мероприятие фестиваля «Крымская весна» — праздничную программу на Тверской улице. Об этом РБК рассказали два источника в московском правительстве. При этом мероприятия на других площадках не отменяются, уточнили они.

Ранее столичная мэрия сообщала, что в центре Москвы в ходе фестиваля развернут три исторические площадки — «На пешеходной Тверской развернутся три исторические площадки: «Казачья станица», «Альминское сражение 1854 года» и «Оборона Севастополя 1941–1942 годов». В них должны были принять участие 110 реконструкторов из Крыма, Самары, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы.

Помимо Тверской, мероприятия «Крымской весны» были запланированы на 17 городских площадках, в то числе в парках — в «Зарядье» и Парке Горького. Фестиваль должен продлиться с 14 по 22 марта, он посвящен присоединению республики Крым к России.

РБК направил запрос в мэрию Москвы.

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