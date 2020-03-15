Собянин назвал слухами данные о занижении числа зараженных коронавирусом

Власти Москвы сами заинтересованы в том, чтобы сообщать горожанам обо всех случаях заболевания, так как это позволяет выяснить, с кем контактировал зараженный, и локализовать ситуацию, заявил мэр

Сергей Собянин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Заявления о том, что в Москве больше инфицированных коронавирусом COVID-19, чем официально объявляют власти, — это слухи, которые не соответствуют действительности. Об этом в эфире передачи «Неделя в городе» на канале «Россия 1» заявил мэр Сергей Собянин.

«Видимо, политики хотят «погреться» на этой теме», — высказал он мнение (цитата по ТАСС).

По словам Собянина, столичные власти заинтересованы в том, чтобы информировать горожан обо всех подтвержденных случаях инфицирования, так как это позволяет выявить, с кем контактировал заболевший, и локализовать ситуацию. «Нет ни одного случая, где бы мы промедлили и своевременно не сообщили гражданам о том, что происходит», — заверил мэр.

О том, что в интернете распространяют недостоверную информацию о числе зараженных в Москве, предупреждала, в частности, компания Group-IB, специализирующаяся на расследовании киберпреступлений. По данным экспертов, фейковые сообщения о 20 тыс. заболевших россиян распространялись ботами через «ВКонтакте» и групповые чаты WhatsApp. Позднее Роспотребнадзор сообщил, что соцсети по требованию Генпрокуратуры удалили недостоверную информацию.