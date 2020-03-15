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Собянин назвал слухами данные о занижении числа зараженных коронавирусом

Власти Москвы сами заинтересованы в том, чтобы сообщать горожанам обо всех случаях заболевания, так как это позволяет выяснить, с кем контактировал зараженный, и локализовать ситуацию, заявил мэр
Сергей Собянин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Заявления о том, что в Москве больше инфицированных коронавирусом COVID-19, чем официально объявляют власти, — это слухи, которые не соответствуют действительности. Об этом в эфире передачи «Неделя в городе» на канале «Россия 1» заявил мэр Сергей Собянин.

«Видимо, политики хотят «погреться» на этой теме», — высказал он мнение (цитата по ТАСС).

По словам Собянина, столичные власти заинтересованы в том, чтобы информировать горожан обо всех подтвержденных случаях инфицирования, так как это позволяет выявить, с кем контактировал заболевший, и локализовать ситуацию. «Нет ни одного случая, где бы мы промедлили и своевременно не сообщили гражданам о том, что происходит», — заверил мэр.

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О том, что в интернете распространяют недостоверную информацию о числе зараженных в Москве, предупреждала, в частности, компания Group-IB, специализирующаяся на расследовании киберпреступлений. По данным экспертов, фейковые сообщения о 20 тыс. заболевших россиян распространялись ботами через «ВКонтакте» и групповые чаты WhatsApp. Позднее Роспотребнадзор сообщил, что соцсети по требованию Генпрокуратуры удалили недостоверную информацию.

Как заявил Собянин в интервью телеканалу, в Москве ситуация с коронавирусной инфекцией лучше, чем во многих городах мира, где сообщается о сотнях и тысячах заболевших. По его словам, «для паники нет причин», и город функционирует в нормальном режиме. «Во всем мире принимаются жесткие меры, связанные с закрытием учреждений, организаций, транспорта и так далее. В настоящее время мы не делаем этого», — заявил мэр (цитата по «РИА Новости»). По его словам, сейчас власти делают главный упор на работу с группами риска — теми, кто может подвергнуться заражению.

За состоянием людей, которые контактировали с заразившимися, следят врачи, у них взяты необходимые анализы, отметил мэр. Он поблагодарил врачей за работу и призвал москвичей соблюдать рекомендации специалистов и карантин.

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По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве по состоянию на вечер 14 марта выявлено 33 случая заболевания COVID-19, число зараженных по всей России составило 59.

С 5 марта в столице действует режим повышенной готовности: граждане, которые прибыли из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, обязаны соблюдать режим самоизоляции на дому в течение 14 дней. Позднее распоряжение было дополнено запретом до 10 апреля проводить в городе массовые мероприятия с числом участников более 5 тыс. человек. Столичным больницам поручили прекратить допуск посетителей к пациентам. С 16 марта в школах Москвы и Подмосковья ввели свободное посещение.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Сергей Собянин, коронавирус, Москва
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