В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны

В стране временно прекратится вся коммерческая деятельность, закроются все магазины, за исключением продуктовых и аптек

В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек. Об этом в своем обращении в Facebook объявил премьер-министр Джузеппе Конте.

Как передает La Repubblica, новые ограничительные меры вступят в силу до 25 марта. Конте сообщил, что на это время приостанавливается работа баров, пабов и ресторанов. Из мест общественного питания будет возможна доставка еды на дом. Также будут закрыты парикмахерские и салоны красоты.

По словам Конте, работа промышленных и сельскохозяйственных предприятий прекращена не будет, если компании смогут гарантировать сотрудникам защиту от коронавируса. Также будут работать газетные киоски, почта, банки, страховые компании и система общественного транспорта.

В то же время премьер призвал приостановить работу «второстепенных» отделов компаний, в деятельности которых нет критической необходимости, переводить сотрудников на дистанционную работу и отправлять их в отпуска.

Конте завкерил, что дефицита с продуктами питания не возникнет, поэтому «нет необходимости торопиться с их покупкой", передает Ansa.