В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса распоряжение о свободном посещении столичных школ по усмотрению родителей учащихся. Указ опубликован на сайте мэра.

«С понедельника вводится свободное посещение школ. Решать, продолжает ли ребенок ходить в школу или остается дома, будут родители. Им в данном случае виднее», — написал Собянин.

Он уточнил, что школьники, возвращающиеся из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, должны проходить самоизоляцию в том же порядке, что и взрослые.

Мэр добавил, что администрация школ должна наладить дистанционное обучение для детей, которых родители временно забрали из школы. Обычные занятия в учебных заведениях продолжатся, а свободное посещение будет действовать до особого распоряжения.

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