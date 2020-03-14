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Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому. Указ опубликован на сайте мэра.

Согласно документу, руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны проконтролировать, что сотрудник, обязанный соблюдать режим самоизоляции, не допущен как к рабочему месту, так и на территорию организации.

Уточняется, что 14-дневный режим самоизоляции впредь должны будут соблюдать не только прибывшие из наиболее затронутых коронавирусом стран, но и все проживающие совместно с ними.

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Кроме того, в Москве ввели свободное посещение школ. Мера вступает в силу с 16 марта.Согласно указу мэра, школы должны будут обеспечить дистанционное обучение для тех детей, родители которых решили временно оставить их дома.

По последним данным, в России зафиксировали 45 случаев заболевания коронавирусом. 11 из них подтвердили накануне.

По информации властей Москвы, режим самоизоляции в столице соблюдают более 13 тыс. человек, которые недавно вернулись из стран, где зафиксировали большое число случаев коронавируса. При этом, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, число вернувшихся в Москву из затронутых коронавирусом стран значительно больше.

Теги: коронавирус, Москва, изоляция
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