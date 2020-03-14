Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

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Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому. Указ опубликован на сайте мэра.

Согласно документу, руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны проконтролировать, что сотрудник, обязанный соблюдать режим самоизоляции, не допущен как к рабочему месту, так и на территорию организации.

Уточняется, что 14-дневный режим самоизоляции впредь должны будут соблюдать не только прибывшие из наиболее затронутых коронавирусом стран, но и все проживающие совместно с ними.

Кроме того, в Москве ввели свободное посещение школ. Мера вступает в силу с 16 марта.Согласно указу мэра, школы должны будут обеспечить дистанционное обучение для тех детей, родители которых решили временно оставить их дома.