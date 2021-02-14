В ВОЗ назвали наиболее вероятную версию происхождения COVID-19

Ранее французский вирусолог, нобелевский лауреат Люк Монтанье высказал теорию о том, что новый тип коронавирусной инфекции разработали в лаборатории в Китае. Он добавил, что не верит, что коронавирус пошел от диких животных на рынке в китайском городе Ухань. О том, что причиной распространения вируса могла стать утечка из лаборатории, также говорили в Вашингтоне: в начале января бывший заместитель советника экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер сказал, что этому «появляется все больше свидетельств». Эту версию выдвигал и сам Трамп, который неоднократно обвинял руководство КНР в сокрытии информации о SARS-CoV-2. В Пекине в ответ заявили, что пандемию вызвали отдельные вспышки в разных местах по всему миру, а КНР стала первой страной, которая сообщила о случаях заболевания.
Миссия ВОЗ, в свою очередь, исключили вероятность того, что коронавирус имел искусственное происхождение. Специалисты подтвердили версию, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей.
Ученые выдвигали несколько версий того, как вирус мог передаться от рукокрылых людям. В августе прошлого года вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон предположили, что он мог адаптироваться к человеческому организму еще несколько лет назад. Специалисты обратили внимание на диссертацию врача Ли Сю, который лечил горняков из провинции Юньнань в 2012 году. Они очищали шахту от продуктов жизнедеятельности летучих мышей, после чего у них появились симптомы, характерные для COVID-19.
Ученые из Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета связали появление коронавирусной инфекции с изменениями климата. Они отметили, что масштабные климатические перемены на юге Китая увеличили численность и видовое разнообразие летучих мышей в этом регионе, что способствовало формированию новых видов коронавирусов, в том числе опасных для человека.
Команда экспертов Всемирной организации здравоохранения с середины января находилась в Китае, где расследовала происхождение вируса SARS-CoV-2. Ранее на этой неделе сотрудники миссии пожаловались, что власти Китая отказались предоставить им необработанные данные о ранних случаях заражения COVID-19, что помогло бы установить, когда и как начал распространяться коронавирус. Вместо этого Пекин поделился с ними собственными выводами. После этого советник Белого дома США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что отчет экспертов должен быть независимым от влияния китайских властей. Посольство Китая в ответ обвинило Вашингтон в том, что он препятствует международному сотрудничеству в борьбе с COVID-19.
Авторы
Виктория Тютина, Наталия Анисимова