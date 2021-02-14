В ВОЗ назвали наиболее вероятную версию происхождения COVID-19

Местом первоначального распространения вируса стали юг Китая и Юго-Восточная Азия, заявил эксперт ВОЗ. Инфекция попала от летучих мышей на ферму с дикими животными, где могли заразиться обитатели фермы, либо работавшие на ней люди

Питер Дасзак (Фото: Thomas Peter / Reuters)

Изначально коронавирус мог быть распространен летучими мышами на юге Китая и в Юго-Восточной Азии. Об этом заявил член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак в интервью The New York Times.

Он рассказал, что коронавирусная инфекция от летучих мышей попала на ферму с дикими животными, где ею могли заразиться обитавшие там циветы, хорьки, барсуки, енотовидные собаки.

«Либо люди, которые там [на ферме] работали, заразились и завезли вирус на рынок, либо они поставили на рынок зараженных животных», — добавил Дасзак.

Дальнейшее распространение коронавирус получил после того, как попал на рынок в Хуанане или в Ухане, заключил он.