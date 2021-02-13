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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ заявили об отказе Китая предоставить данные о первых случаях COVID

Власти Китая поделились с экспертами ВОЗ собственными исследованиями первых случаев COVID-19 в стране, но не позволили им ознакомиться с исходными данными, которые помогли бы определить, когда и как начал распространяться вирус
Фото: Ng Han Guan / AP
Фото: Ng Han Guan / AP

Власти Китая отказались предоставить экспертам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) необработанные данные о ранних случаях заражения коронавирусной инфекцией, которые могли бы помочь определить, как и когда вирус начал распространяться в стране. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей ВОЗ.

Пекин отклонил запросы экспертов на передачу им данных о 174 случаях COVID-19, которые были выявлены в городе Ухань в декабре 2019 года. По словам специалистов ВОЗ, вместо этого китайские власти и ученые поделились с ними собственными исследованиями этих случаев. Также они представили анализ медицинских записей за несколько месяцев до вспышки COVID-19, согласно которому ранее в стране не было выявлено случаев коронавируса.

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Питер Бен Эмбарек и Марион Купманс, члены группы Всемирной организации здравоохранения

При этом специалистам ВОЗ не разрешили ознакомиться с исходными данными, которые бы позволили им провести собственный анализ. «Они предоставили нам пару примеров, но это не то же самое, что и обработать все их, а это требуется для стандартного эпидемиологического исследования», — заявил микробиолог и эксперт ВОЗ Доминик Дуайер.

Национальная комиссия здравоохранения Китая и министерство иностранных дел страны не стали комментировать информацию.

Как ВОЗ расследует происхождение COVID-19 в Ухане. Фоторепортаж
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Команда экспертов ВОЗ с середины января находилась в Китае, где расследовала происхождение вируса SARS-CoV-2. Ранее на этой неделе WSJ сообщила, что, по данным исследователей, около 90 человек в центральном Китае были госпитализированы с симптомами, характерными для COVID-19, за два месяца до того как был выявлен первый случай заболевания.

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9 февраля миссия ВОЗ отчиталась о предварительных итогах расследования. Эксперты исключили, что SARS-CoV-2 мог произойти искусственно. Они считают, что вирус попал к людям от летучих мышей через некое промежуточное звено.

Летучие мыши изначально считались источником коронавирусной инфекции, однако механизм передачи вируса человеку остается невыясненным. Ученые выдвигали несколько версий того, как это могло произойти. Специалисты из Кембриджского университета, Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета предположили, что этому способствовали климатические изменения на юге Китая. В этом регионе увеличилась численность и видовое разнообразие летучих мышей, что привело к формированию новых видов коронавирусов, в том числе опасных для человека, считают ученые.

Кроме того, в августе прошлого года вирусолог Джонатан Латэм и биолог Эллисон Уилсон обратили внимание на диссертацию врача Ли Сю, который лечил горняков из провинции Юньнань. В 2012 году они очищали шахту от продуктов жизнедеятельности летучих мышей, после чего у них появились симптомы, характерные для COVID-19.

Автор
Наталия Анисимова
ВОЗ Китай коронавирус COVID-19
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