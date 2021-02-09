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ВОЗ исключила сценарий зарождения коронавируса в лаборатории

Питер Бен Эмбарек и Марион Купманс, члены группы Всемирной организации здравоохранения
Питер Бен Эмбарек и Марион Купманс, члены группы Всемирной организации здравоохранения (Фото: Aly Song / Reuters)

Миссия ВОЗ в китайском Ухане на пресс-конференции отчиталась о предварительных итогах расследования происхождения коронавируса. Эксперты исключили верояность того, что он имел искусственное происхождение.

Специалисты ВОЗ подтвердили озвученную еще в начале пандемии версию, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей. Их популяции и стали природным источником вируса. Однако маловероятно, что в Ухань SARS-CoV-2 попал через летучих мышей. Предположительно, у него был промежуточный носитель.

Как ВОЗ расследует происхождение COVID-19 в Ухане. Фоторепортаж
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Коронавирус начал распространяться в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом распространения считается рынок в китайском городе Ухань. 

Материал дополняется.

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