ВОЗ исключила сценарий зарождения коронавируса в лаборатории

Питер Бен Эмбарек и Марион Купманс, члены группы Всемирной организации здравоохранения (Фото: Aly Song / Reuters)

Миссия ВОЗ в китайском Ухане на пресс-конференции отчиталась о предварительных итогах расследования происхождения коронавируса. Эксперты исключили верояность того, что он имел искусственное происхождение.

Специалисты ВОЗ подтвердили озвученную еще в начале пандемии версию, что изначально коронавирус циркулировал среди летучих мышей. Их популяции и стали природным источником вируса. Однако маловероятно, что в Ухань SARS-CoV-2 попал через летучих мышей. Предположительно, у него был промежуточный носитель.

Коронавирус начал распространяться в Китае в конце декабря 2019 года. Очагом распространения считается рынок в китайском городе Ухань.

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