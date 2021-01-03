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Пандемия коронавируса ,  
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Власти США назвали предполагаемый источник распространения COVID-19

Фото: Zhang Yuwei / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Zhang Yuwei / Keystone Press Agency / Global Look Press

Наиболее вероятной версией происхождения коронавирусной инфекции является утечка из китайской лаборатории в Ухане. Об этом заявил заместитель советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Мэтью Поттингер, его слова передает Daily Mail.

«Появляется все больше свидетельств того, что лаборатория является наиболее вероятным источником утечки вируса», — заявил он. Заместитель Трампа предположил, что вирус мог «ускользнуть» из лаборатории из-за ЧП. Однако никаких доказательств своей версии он не привел.

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Фото:Kevin Frayer / Getty Images

Daily Mail уточняет, что соответствующее заявление Поттингер сделал в ходе конференции, которая была связана с подготовкой группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) к вылету в Ухань для выяснения причин пандемии коронавируса.

В конференции также принимал участие Иэн Дункан Смит, бывший лидер партии тори. Он рассказал изданию, что комментарии Поттингера представляют собой «ужесточение» позиции США в отношении теории о том, что вирус возник в результате утечки в лаборатории. По его словам, такую информацию американцы получили от информатора из уханьского института.

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В начале мая 2020 года президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти скрыли информацию о коронавирусе на первом этапе распространения заболевания. Американский лидер также говорил, что у него есть доказательства искусственного происхождения вируса в лаборатории Уханя. Однако, в Бюро разведки и исследований Госдепартамента США эту версию не поддержали, объяснив свою позицию отсутствием доказательств. КНР в ответ сослалась на заключение ВОЗ, которая опровергла лабораторное происхождение коронавируса.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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